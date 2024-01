Dropper alle planer for svartelistet bilmerke i Norge

Nio, Xpeng, Voyah, MG, BYD, Seres, JAC og Hongqi – lista over kinesisk bilmerker som har kommet til det norske markedet de siste årene, blir stadig lengre.

Men nå forsvinner ett av merkene nærmest før det har kommet.

Det var i januar 2023 Bilia Norge annonserte at de skulle bli importør og forhandler av biler fra kinesiske Great Wall Motor (GWM).

Ble svartelistet

I første omgang var planen å importere elbiler av merket Ora, og de første bilene skulle være på plass allerede våren 2023. Slik gikk det imidlertid ikke, og lanseringen har siden blitt utsatt flere ganger.

En av hovedårsakene er at GWM temmelig tidlig ble svartelistet av ukrainske myndigheter, fordi Russland er produsentens største eksportmarked. GWM har heller ikke annonsert noen planer om å avslutte sin aktivitet i landet.

«Så lenge GWM betaler skatt i Russland og aktivt støtter økonomien i landet, regnes selskapet som en sponsor av aggresjonen mot Ukraina», heter det i boikottlisten.

FUNKY CAT: Totalt 14 eksemplarer av modellen Funky Cat har blitt registrert i Norge. Det blir neppe noen flere.

Alt legges på is

I høst uttalte Bilia at de hadde besluttet å avvente lanseringen av Ora i Norge, og nå kommer bekreftelsen på at hele satsingen er lagt på is.

Til bransjenettstedet Bilbransje24, sier Bilia-sjef Frode Hebnes at avgjørelsen er direkte knyttet til krigen i Ukraina.

– Vi må forholde oss til realitetene i verden. Det er ingen grunn til å legge skjul på at den kinesiske produsentens virksomhet i Russland i disse tider er problematisk, sier han til nettstedet.



De ansatte i selskapet som skulle jobbe med Ora, skal framover i stedet konsentrere seg om Xpeng, som er et annet kinesisk bilmerke som selges gjennom forhandleren.

Bilia tar for øvrig også over som importør for Jaguar og Land Rover i Norge og Sverige fra 1. april i år.

Bilene forsvinner ut av landet

Totalt er det blitt registrert 14 eksemplarer av Ora Funky Cat, som var den første modellen som skulle introduseres til Norge.

– Samtlige biler er registrert på oss, ingen av dem har blitt solgt til kunder, sier Hebnes til Broom.

HAR SATT NED FOTEN: Det blir likevel ikke noen Ora-satsing i Norge, bekreftet Bilia-sjef Frode Hebnes.

– Hva skjer med disse bilene nå?

– Disse blir ikke solgt i Norge, blant annet på grunn av usikkerhet rundt tilgang på deler og så videre. Vi har i stedet besluttet å videreselge dem til International Motors i Sverige, som allerede har introdusert Ora på det svenske markedet, avslutter han.

Også Storbritannia er et marked der Ora har fått et fotfeste. Her har forøvrig modellene Ora Cat og Ora Lightning Cat nettopp fått nye navn, for å «styrke merkevaren i det europeiske markedet». Det kan du lese mer om her:

