– Det er ingen hemmelighet at stefaren min er veldig glad i Mercedes, spesielt kvaliteten. Litt høy kilometerstand har aldri vært noe problem her i familien, sier Markus Lindland.

24-åringen fra Kristiansand eier nå sin tredje Mercedes. En 2006-modell E220 CDI.

– Jeg kjøpte bilen i 2018. Da hadde den gått 715.000 kilometer. Selv om jeg er vant til at bilene i familien har gått et stykke, må jeg innrømme at jeg var litt skeptisk. Men etter en gjennomgang på Bertel O. Steen, viste det seg at bilen var i god teknisk stand. Alle dyre slitedeler var byttet, så jeg kjøpte bilen. Det har jeg ikke angret på, smiler lærerstudenten.

Nylig passerte bilen til Markus 800.000 kilometer. Eller nesten 20 runder rundt jordkloden!

GAMMEL TRAVER: Det har allerede gått 21 år siden denne generasjonen (W211) ble lansert. Frem til produksjonen stoppet i 2009, solgte Mercedes mer enn 1,5 millioner eksemplarer globalt.

Går som ei klokke

– Det var ganske surrealistisk å se det tallet i instrumentpanelet. Målet da jeg kjøpte bilen var egentlig å runde 777.777 kilometer. Men bilen går som ei klokke, så 800.000 var ikke noe problem. Og den er langt fra ferdig.

– Merker du at bilen har gått såpass langt?

– For å være helt ærlig: Egentlig ikke. Hadde jeg ikke visst om tallet, hadde jeg tippet rundt 200.000 kilometer. Komforten er like god, girkassen girer mykt og fint. Det eneste du kan kjenne det litt på er at motoren nok ikke er like pigg som den var ny, forteller Markus.

Motoren i bilen er kjent for å være slitesterk. Vi snakker om en 2,2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter.

MILEPÆL: Nylig passerte bilen til Markus 800.000 kilometer. Og det stopper ikke der...

Kun vanlig vedlikehold

24-åringen understreker at bilen fremdeles er helt original, inkludert motor og girkasse.

– Har alt fungert knirkefritt?

– Stort sett. Jeg har kun byttet er par foringer og to pakninger rundt dieseldysene. Vanlig vedlikehold, som oljebytte på motor og girkasse hører så klart med, sier Markus og legger til:

– Før jeg kjøpte bilen var kompressor og luftbelger til luftfjæringen byttet. Det er en kjent svakhet og en ganske kostbar reparasjon. Den slapp jeg heldigvis unna.

– Hva er oppskriften på å oppnå så mange kilometer?

– Godt vedlikehold. Bytte olje når du skal det, samt vaske bilen – særlig på vinteren. Ellers er jeg bevisst på å kjøre bilen litt forsiktig. Jeg jager ikke motoren...

MERCEDES-MANN: Dette er 24-åringens tredje Mercedes. Tidligere har han eid både en eldre E-Klasse (W124) og C-Klasse (W203).

Målet er 1.000.000

E-Klassen til Markus er tidligere taxikjørt frem til 500.000 kilometer.

– Før meg var det en annen privatperson som eide den og brukte den som pendlerbil.

– Hvor lenge tror du det går nå?

– Bilen er fulgt opp såpass godt, så det tenker jeg egentlig ikke på. Jeg er ikke redd for å ta den med på en langtur. Drømmen hadde jo vært å nå én million kilometer. Vi får begynne med neste EU-kontroll og ta det derfra.

LITE RUST: Bilen har tidligere blitt omlakkert – derfor er det minimalt med rust å spore.

Miljøvennlig

­– Hva ga du for bilen?

– 27.000 kroner. Så dette er både billig og miljøvennlig. Det handler jo om å kjøre ut det man har, før man kjøper noe nytt, smiler Markus.

– Forresten: Stebroren min kjører også E-Klasse. Den har bare gått rett over 500.000 kilometer. Så det blir nok E-Klasse en god stund fremover i familien.

