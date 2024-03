Drømmebilen for mange: Nå er prisene gunstige

Ladbar hybrid er ingen vinner på nybilmarkedet. Men som bruktbil, er det fortsatt en svært aktuell biltype.

Muligheten for å kjøre mye på strøm i hverdagen, kombinert med å slippe ladeangst på langtur, er fristende for mange. Sånn sett byr de ladbare hybridene på det beste fra to verdener.

BMW har hatt stor suksess med X5 som ladbar hybrid. Særlig dreis fikk de på andre generasjon. Det største verditapet er tatt, så nå kan den kjøpes gunstig på bruktmarkedet.

Kraftig bedring

X5 40e kom på markedet i 2015. Men fikk kritikk for dårlig rekkevidde – og at den bare hadde firesylindret motor.

Begge disse punktene ble tatt tak i, da generasjon to ble lansert i 2019 – som 2020-modell: X5 45e.

45e har en offisiell rekkevidde på opptil 78 kilometer, og en sterk, sekssylindret 3-liters bensinmotor under panseret.

Totalt er det 394 hestekrefter, som gjør at du har mer enn nok fraspark. Den kan også trekke henger på opptil 2,7 tonn.

Les vår test av BMW X5 45e her

Mye for pengene

Prisene på de rundt 100 X5 45e-ene som ligger på finn.no og Drive.no varierer mye. Kilometerstand har naturligvis mye å si. De første modellene begynner også å nærme seg slutten på nybilgarantien – enten på grunn av kilometerstand, eller førstegangsregistrering.

Derfor kan det være lurt å sjekke særlig det siste. Husk at det som regnes som en 2020-modell, kan være registrert i 2019. Det kan ha mye å si for hvor lenge du har igjen av garantien.

Det fine er at BMW hadde garanti opptil 200.000 kilometer, da mange av disse bilene ble solgt. Så kilometerstand er sånn sett ikke så kritisk.

Skal du ha en 45e, må du sette av minst 650.000 kroner.



SVART: Mange norske bilkjøpere ønsker at X5 skal være svart.

Drømme-SUVen: Sjekk prisene nå

Utstyr

Mange X5-kjøpere har et bevisst forhold til hvilket utstyr bilen bør ha. Nesten alle er solgt med M-pakke – som er populært også på bruktmarkedet.

Store felger er bra for utseendet, men det koster mye å skifte dekk. Så dette blir en individuell vurdering.

Det er også mulig å få ekstra M Performance-styling. Det er sånt som gjerne løfter verdien, og får bilen til å skille seg mer ut. Disse virker å selges lettere, enn de uten.

Broom var på lanseringen av BMW X5 45e



Viktige lys

I Norge, hvor vi har mange måneder i året med lite godt dagslys, er lysene på bilen viktig. BMW tilbyr svært bra laserlys på X5. Det er ekstrautstyr, som kostet mye da bilen var ny – og som mange ønsker seg når de kjøper den brukt.

Det samme er påkostet interiør, med komfortseter, utvidet skinnpakke, stort stereoanlegg, panoramatak, coupevarmer, head up display og den litt jålete krystall-girspaken.

Sistnevnte er nok mest kjekt å ha, men kan være den lille detaljen som skiller en bil fra å bli solgt, eller ikke.

PÅKOSTET: Interiøret har svært høy opplevd kvalitet. Merk krystall-girkula med belyst X, som er ekstrautstyr.

Drømme-SUV-en BMW X5 feirer 20 år – og har blitt helt ny



Se opp for ...

BMW bruker en velkjent og solid bensinmotor i X5 45e. Det er lite kjente problemer med denne. Vi har heller ikke fått rapporter om andre større mangler som man må se opp for, ennå.

Men dekk og vedlikehold er altså dyrt på slike biler. På grunn av høy vekt og store dimensjoner på felgene, blir det gjerne litt ekstra slitasje. Det samme gjelder på en del av slitedeler i understellet. Service og reparasjoner er også kostbart.

Dessuten er det mye avansert teknikk i hybrid-systemet. Så nybilgarantien er mye verdt.

Farge er viktig. Her er det helt klart svart som er mest populært. Men hvit og grå treffer mange, mens en del stilige blå- og grønne biler kan være tyngre å selge.

Interiørfarge er også viktig. Her er det blitt en del å velge mellom. Om du skal tenke på hva som er best når bilen skal selges igjen, velger du svart.

Mange fiender? Da kan dette være SUV-en for deg!



VINTERBIL: X5 45e har firehjulsdrift og bra bakkeklaring.

Svært fornøyde eiere

I Brooms seksjon «Eierne mener», forteller norske bileiere hva de synes om bilene sine. Nye som brukte.

Det ligger inne 15 vurderinger av X5 45e. De gir bilen hele 9,3 poeng av 10. De høyeste scoren av alle BMW-modellene.

Blant annet fordi de mener rekkevidden er bra nok i hverdagen, at den kjører veldig bra og at ting fungerer.

Noen er imidlertid kritiske til at bagasjerommet ikke er større (på grunn av batteripakken) – og at den støyer for mye når den kjøres på ren strøm.

PS: Synes du den blir for dyr? Første generasjon ladbar X5 starter på godt under 300.000 kroner – og her er det mange å velge mellom.

Les alle vurderingene av BMW X5 45e her

Få med deg dette om nye BMW X5 50e: