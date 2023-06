BMW X5 er for mange selve kongen blant SUV-modellene, en skikkelig klassiker for entusiastene. Modellen ble lansert i 1999/2000, til å begynne med hadde den litt teknisk arv fra Range Rover, etter at BMW litt tidligere hadde overtatt Land Rover.

X5 var BMWs første SUV, definert som mellomstor da den kom, selv om mange mer oppfattet den som en stor SUV. Bilen ble ganske raskt kvitt engelsk arv – og fremsto mer og mer som en «ekte» BMW. Den første generasjonen (E53) kom med både rekkeseksere og V8-motorer, fra 3,0 til 4,8 liter.

Den firehjulsdrevne kraftpakken av en bil ble raskt veldig populær, ansett som en ekstra kjøreglad SUV med lekkert design både inn- og utvendig.

Større og større

BMW X5 har beholdt en helt tydelig og umiskjennelig identitet helt siden modellen først ble lansert i 1999 og frem til i dag, og med stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk. Høy effekt har blitt stadig høyere, noe som ble toppet da den også kom i M-utgave fra 2009. X5 dukket også opp som ladbar hybrid i 2016 – og senest med X5 xDrive 45e (2020).

Større og større har den også blitt, og det er neppe noen som vil definere den som mellomstor SUV i dag.

KRAFTFULL: Fra en hvilken om helst vinkel oser BMW X5 muskler og styrke. Foto: BMW

Kan være dyrt

Tidlige modeller – 2000 – 2006 – ligger nå ute med priser helt ned til under 20.000 kroner på bruktmarkedet og opp til rundt 100.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Et par unntak nærmer seg 250.000. Dette betyr at X5 er innen rekkevidde for mange, også yngre bilkjøpere. Det er likevel grunn til å anbefale forsiktighet her – dette er typisk biler som kan være svært kostbare å reparere når alderen krever sitt.

FORBILLEDLIG: Førerplassen i en BMW X5 har det sjelden vært noe å utsette på. Foto: Frank Williksen

Over millionen

Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er imidlertid nyere årganger med priser som i noen tilfeller passerer en million, blant annet et par super-eksemplarer priset over 1,1 millioner. Spennvidden er likevel stor, på grunn av de mange valgmulighetene av både motorer og utstyr. Eksempelvis varierer 10-12 år gamle biler mellom ca. 240.000 og ca. 500.000 kroner. Biler fra 2018 og nyere starter ofte rundt en halv million, og strekker seg altså opp til godt over millionen.

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

STOR SUV: BMW X5 er et godt alternativ for de som trenger en stor SUV. Foto: Christer Williksen

Hva mener eierne?

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som eier BMW X5 om bilen sin? Veldig mange er kjempefornøyde, nesten lyriske i beskrivelsen – unntak finnes det bare noen få av. Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på hele 8,6 av 10 oppnåelige poeng, så totalinntrykket er blant de beste.

Fantastisk kjøreopplevelse

«Fantastisk kjøreopplevelse og mitt andre hjem. Kvalitet på sitt beste.»

«En fantastisk SUV. Høy kvalitet på alt. Etter å ha hatt ti BMW er jeg veldig fornøyd.»

«Nydelig lokomotiv, stødig, komfortabel og luksuriøs.»

«Er så superfornøyd, meget behagelig og luksuriøs bil. Mer enn nok kraft når det trengs. Nyter hver kjøretur!»

«En bil med stor kjøreglede. Kvalitet i høysetet. Føler meg veldig trygg i førersetet.»

«Går som en drøm, oppfører seg som en drøm, låter som en drøm, ser ut som en drøm. Så vennligst ikke vekk meg.»

ROMMELIG: Bagasjerommet er stort og plassen er lett å utnytte. Foto: Frank Williksen

Noen er også mindre fornøyd

«F15 fremstår som en skjør bil med mange dårlige kvaliteter. Det blir ikke flere X5 på oss.»

«Bortsett fra svimlende verkstedregninger på den minste ting, er jeg meget fornøyd med bilen.»

Mye på hjertet

Også om X5 er det noen som har litt ekstra mye på hjertet, hør bare her:

«Jeg kjører en del med Sport/M-Sport på lange turer, fryktelig moro, krefter i overflod, men da går forbruket opp. Fantastisk på landeveien. Liker også elmotor til småkjøring, unngå kaldstart om vinteren. Rekkesekseren har mer enn nok krefter til morsom kjøring, selv om bilen er fullastet.

Oppdager nye kule funksjoner med bilen hver eneste uke. Strålende sittekomfort. Bra med skiluke i midten, andre seterad.

Ekstremt godt bygget bil. Mandag til fredag er det mye elkjøring i byen med svært lave kostnader.

Enestående bil til å dra tunge hengere, men noe høyt forbruk med hengerkjøring. Velg 3.0 Diesel om hengerkjøring er viktig.

Idiotisk plassering av ladeuttak på venstre side foran, burde vært bak som plassering på i3. Min beste bil ever!

Dyr i innkjøp, men denne X5 skal gi meg stor kjøreglede i minst 10-12 år. Da er en X5 ok på pris.»

Helt til slutt:

