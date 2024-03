Det har allerede gått seks år siden Mercedes dro duken av det som nå er forrige generasjon E-Klasse.

Dette er for mange nærmest definisjonen av Mercedes.

En stor, trygg og komfortabel bil. Den har i flere generasjoner hatt en unik standing blant taxieierne, men har også solgt jevnt bra til over snittet bemidlede privatkunder.

Tilbake i 2016 var fokuset på enda mer komfort, luksusfølelse og teknologi. På motorsiden var det snakk om effektive bensin- og dieselmotorer. Etter hvert dukket også de ladbare drivlinjene opp.

Vi i Broom lot oss imponere og trillet terningkast 6, etter vårt første møte med bilen i Portugal.

DIESEL: På bruktmarkedet her hjemme er det flest dieselversjoner til salgs. Men du får E-Klasse også som ladbar bensinhybrid eller dieselhybrid.

Under 200.000 kroner

Enormt mye har skjedd siden forrige generasjon E-Klasse (W213) dukket opp i 2016. Det samme gjeøder prisene.

Nå du får nemlig bilen til under 200.000 kroner på bruktmarkedet. Og ja, du gjetter riktig. Da snakker vi om E220d, med 2-liters dieselmotor, som har gått langt. Typisk en eks-taxi.

TIPS: De doble skjermene (widescreen cockpit) er faktisk ekstrautstyr – og er noe de fleste ønsker å ha. Det er også smart den dagen du skal selge.

I denne prisklassen snakker vi en kilometerstand på mellom 300.000 – 400.000 kilometer. Det er med andre ord biler som må sjekkes nøye før kjøp, for her kan ting begynne å skje.

Når det er sagt: Veldig mange av disse eksemplarene pleier å være fulgt opp tett, med god servicehistorikk. Er du litt nevenyttig og bytter typiske slitedeler selv, kan dette være et gunstig kjøp. For selve motoren, og drivlinjen, er kjent for å holde lenge på disse bilene.

En godt utstyrt E220d fra 2017 kostet fort drøyt 900.000 kroner på den tiden. Så her er utvilsomt det verste verditapet unnagjort.

DESIGN: Mercedes fikk mye skryt for designet under lanseringen. Det holder seg fremdeles relativt godt, synes vi.

Mye bil for pengene

Har du rundt 100.000 kroner til i potten, og kan kjøpe for rundt 300.000 kroner, er det langt flere og bedre alternativer å velge mellom.

GOD PLASS: E-klasse har lenge ledet an i bagasjeromsvolum. Her får du inn hele 640 liter, eller 1.820 liter hvis du legger ned baksetene.

Her får du biler som har rullet et sted mellom 50.000-150.000 kilometer. 2-liters dieselmotor er gjerne de det er flest av. For mange er dette også det mest fornuftige valget – med tanke på forbruk og kostnader.

E220d byr på 197 hestekrefter og har et oppgitt forbruk på bare 0,39 liter/mil. Det skal du jobbe litt for å oppnå, men 0,45-0,5 liter/mil ved rolig landeveiskjøring er uproblematisk. For motoren er uten tvil svært effektiv.

Finner du et eksemplar som ikke har godt alt for langt, og er fulgt opp med servicene den skal ha, får du mye bil for pengene.

Brukt Mercedes E-Klasse – dette bør du sjekke: Selv om den generelle kvaliteten er god, betyr ikke det at man slipper unna noe påkost, mest i forhold til slitedeler. Typisk bremser, håndbrekk, forstilling, hjuloppheng og dekk. På biler som har gått langt bør du også være klar over dieseldyser, turboer og tett partikkelfilter. Rust er ikke noe stort tema mer på såpass nye biler. Mercedes er dyre å reparere og delene, i alle fall de originale, er heller ikke billige.

