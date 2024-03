Drømme-SUV – men vi hadde forventet bedre

EQE SUV er en svært viktig modell for Mercedes.

Som navnet tilsier: Dette er SUV-versjonen av EQE, som igjen er den elektriske oppfølgeren til legendariske E-Klasse.

God plass, fin rekkevidde og rask lading er noen av stikkordene.

I Norge er startprisen 929.625 kroner for innstegsmodellen. Da heter den EQE 350 4Matic SUV – og har en oppgitt rekkevidde på 549 kilometer.

Dette er også bilen vi tester. Denne gangen under skikkelige, norske vinterforhold.

KVIKK NOK: EQE 350 SUV leverer 292 hestekrefter og 765 Nm. Det holder i lange baner på en bil som dette. 0-100 km/t er i mål på 6,6 sekunder.

Det positive først

Bak rattet i EQE 350 SUV finner du godfølelsen med en gang. Lyst skinninteriør mot brune og sorte detaljer fremhever den eksklusive følelsen.

Setene er fantastisk gode og mediaskjermen i midten er enkel å håndtere. (Selv om vi som alltid skulle ønske oss flere fysiske knapper).

INNSTEGSMODELLEN: EQE 350 er rimeligste modell. Toppversjonen heter AMG EQE 53 og koster fra drøyt 1,4 millioner.

Vår testbil er utstyrt med luftfjæring og leverer skyhøy komfort på veien. Selv på ruglete og isete underlag. Også støynivået inne i kupéen er på et svært behagelig nivå.

Vi må også trekke frem bakakselstyringen som fungerer bra. Spesielt hvis du må snu eller manøvrere bilen på trange steder.

Det samme gjelder fremkommeligheten med 4Matic firehjulsdrift. Dette får vi bekreftet i en småbratt bakke i Trysil, med 30 centimeter nysnø. Bilen graver seg elegant gjennom.

E-Klasse: Etter 70 år er det slutt i Norge

PREMIUM: Sittestillingen er suveren, det samme gjelder stort sett den opplevde kvaliteten.

Hadde forventet bedre

Så til delen hvor EQE 350 SUV ikke imponerer like godt.

I testperioden tar vi med bilen på en liten helgetur. Her får vi et ganske mye høyere forbruk enn ventet, og et solid rekkevidde-tap. Sistnevnte er forsåvidt ingen nyhet når du kjører elbil i kulda, men vi hadde forventet bedre.

Turen går fra Skotterud i Eidskog til Trysil. En avstand på ganske nøyaktig 190 kilometer. Det er relativt kaldt. Temperaturen varierer fra minus 10 til minus 15 grader.

Klimaanlegget er satt til 21 grader, vi kjører bilen i normalt tempo og i kjøreprofilen «comfort».

Test BMW i5: – Den lekreste så langt

GOD PLASS: Det er heller ingen straff å sitte i baksetet på EQE SUV. Bare ikke søl!

Høyt forbruk

Vår testbil, med sitt ekstrautstyr, har en oppgitt rekkevidde på 491 kilometer. Oppgitt forbruk er 17,8-21,5 kWt/100 kilometer.

Vi forventer naturligvis et forbruk som er en god del høyere. Men likevel syns vi resultatet overrasker litt.

Etter 2 timer og 34 minutter på veien, inkludert et ladestopp, har vi kjørt 192 kilometer.

Forbruket på turen ender på 31,9 kWt/100 kilometer.

Dessuten indikerer bilen en gjenstående rekkevidde på 125 kilometer med 50 prosent igjen på batteriet. Under disse forholdene betyr det en indikert rekkevidde på bare 25 mil med fulladet batteri.

Med andre ord: Omtrent en halvering av oppgitt rekkevidde. Det står ikke helt til forventingene, tross temperatur og forhold.

STRØMTØRST: EQE 350 SUV bruker i overkant mye strøm i vinterkulda, synes vi.

Ladehastighet

Underveis i testperioden sjekker vi også ladehastigheten. På alle tre forsøk er forvarming av batteriet aktivert, ved å legge inn ladestoppet på navigasjonen.

MAKS: Selv med forvarming av batteriet er 116 kW det meste vi oppnår.

Vi starter med 7 prosent strøm på batteriet. Bilen tar i mot 116 kW på det meste.

Et godt stykke unna maks ladehastighet som er 170 kW under optimale forhold. Under denne testen noterer vi 10 minusgrader.

Elbil på motorvei: – Dette er pyton for rekkevidden

Solid pakke

Det er naturligvis viktig å poengtere at redusert rekkevidde og ladehastighet i 10-15 minusgrader ikke bare gjelder EQE SUV. Det gjelder alle elbiler.

Og utover dette leverer Mercedes en solid totalpakke med EQE 350 SUV. Her får du god plass, firehjulsdrift, hengerfeste og mulighet for taklast – og alt pakket inn i den premiumfølelsen du forventer av en Mercedes til over millionen.

AMG: Testbilen har AMG-pakke som blant annet gjør at fronten ser litt mer sinna ut.

Mercedes EQE 350 4Matic SUV Motor: Elektrisk x2

Effekt: 292 hk / 765 nm

0-100 km/t: 6,6 sekunder

Toppfart: 210 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 89 kWt (netto)

Rekkevidde: 549 km

Forbruk (WLTP): 17,8 – 21,3 kWh/100 km

Hurtiglading: 170 kW

Ombordlader: 11 eller 22 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4.863/1.940/1.685 mm.

Bagasjerom: 520 liter

Vekt: 2.580 kilo

Tilhengervekt: 1.800 kilo

Taklast: 100 kilo Pris: Pris fra: 929.625 kroner

Pris testbil: 1.218.816

Les full test av EQE SUV her

Vi kjører nye E-Klasse: – Deilig med diesel igjen: