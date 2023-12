Dro til Japan og møtte en helt spesiell bil

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om den første utgaven av Mitsubishis oppsiktsvekkende Space Wagon.

Det er jo slik at tiden flyr når man har det morsomt, men likevel – nesten et lite sjokk at det er 40 år siden jeg fikk gjøre den første prøveturen med Mitsubishis spennende nyskapning Space Wagon i Tokyo – blant annet i selskap med daværende Mitsubishi-sjef i Norge, Gunnar Eik.

Det var det året vi kunne glede oss over Monty Pythons fantastiske «Meningen med livet», Vålerenga ble seriemester i fotball – og Ronald Reagan utnevnte daværende Sovjetunionen til «ondskapens imperium».

Ulik alt annet

Det var tider, det – og så kom altså Mitsubishi med en ny bilmodell som virkelig var noe helt nytt og annerledes.

I min reportasje i Vi Menn i 1983 funderte jeg på om «fleksibil» ville være en dekkende oversettelse av Mitsubishis eget begrep, Multi Purpose Vehicle – eller MPV.

Det ble ikke slik, sammen med den samtidige Nissan Prairie, og etter hvert mange fler av andre merker, fikk den betegnelsen flerbruksbil. Dekkende nok, fordi bilen nettopp var ment å skulle dekke mange forskjellige behov. Eller, som jeg skrev innledningsvis, «Ulik alt annet, ikke først og fremst vakker, men anvendelig som et grått skjørt.»

STOLT: En synlig stolt Gunnar Eik viste frem Space Wagons «dobbeltseng». Foto: Frank Williksen

2 + 3 + 2

Space Wagon – og Nissan Prairie – sto sammen for en ny bil-idé den gangen. «Begge særpreges av høyden, det store innvendige volumet, kompakte ytre mål – og viktigst av det hele: De tallrike bruksmulighetene,» fastslo jeg etter prøvekjøringen i Japan.

Testbilen var utstyrt med den samme 1800-motoren som ble standard for modellen her i landet. Det meste var likt ellers også, bortsett fra at den rimeligvis hadde høyreratt for hjemmemarkedet.

Standard interiørløsning var tre seterader, og registrering for syv personer med 2 + 3 + 2 seter. Noe av det smarte med bilen, var at de to bakre seteradene kunne felles ned helt eller delvis på alle tenkelige måter og uavhengig av hverandre.

Ikke tatt seg tid nok

Helt perfekt var løsningen etter min mening ikke: «Det ville imidlertid være en fordel om den bakerste seterekken kunne utstyres med en enkel låsmekanisme som gjorde det mulig rett og slett å ta ut hele rekken.

Når setene felles ned, er det nemlig ikke mulig å oppnå flatt gulv bak i bilen, og det ser vi fortsatt på som en av de viktigste fordelene når bilen skal brukes til varetransport.

Bilen fortjener en bedre løsning, så mange bra sider som den ellers har. Det kan virke som om man ikke har tatt seg tid til å videreutvikle grunnidéen godt nok,» skrev jeg om løsningen.

HØYRERATT: Bilen vi fikk se i Tokyo den gangen, var en av de aller første, utviklet for hjemmemarkedet Japan. Dermed også høyreratt. Foto: Frank Williksen

Bedre stivhet

Om bilens utvendige design kunne jeg melde at Space Wagon, bortsett fra konkurrenten Nissan Prairie, ikke lignet på noen annen bl på markedet. «Den korte fronten faller kraftig, og høyden bringer mest tanken i retning av en London-taxi,» mente jeg.

Med fire store dører og bakluke som åpnet helt ned til støtfangeren, var forholdene gode både for lasting og for inn- og utstigning. Også dette var detaljer som utfylte selve grunnfilosofien bak bilen. I motsetning til Prairie, hadde imidlertid Mitsubishi hengslet alle dørene på Space Wagon på tradisjonell måte, med førstolpe også midt på karosseriet. Bakgrunnen for det siste var å oppnå bedre stivhet.

Digitale display

En av fordelene som Space Wagon-kunder raskt lærte seg å sette pris på, var den høyere og mer oppreiste kjørestillingen enn man var vant til fra «vanlige» personbiler.

«Dette er en fordel man best vil merke under lengre turer. Den glimrende sikten i alle retninger er også et pluss som går direkte tilbake på designet, og som er med på å gjøre livet triveligere for sjåføren,» skrev jeg videre – og ga ros til førerplassen også på flere måter:

«Den byr på et meget akseptabelt sete. Prøvebilen hadde digitale display i stedet for den tradisjonelle instrumenteringen. I Norge får vi «den gamle» kjente typen med klokker og visere.»

SPENNENDE: Slik så den spennende nykommeren ut bakfra. Foto: Frank Williksen

Standard oppskrift

Til å fordele kreftene fra 1800-motoren hadde Space Wagon standard en 5-trinns manuell girkasse. 3-trinns automat kunne også leveres, mot et pristillegg på 5.000 kroner; ganske saftig i 1983!

Teknisk bygget Mitsubishi Space Wagon på samme understell som Mitsubishi Tredia. Motoren var tverrstilt foran og trakk på forhjulene, akselavstanden var meget lang, det var uavhengige oppheng på alle hjul, og bremsesystemet fulgte datidens standard oppskrift – skiver foran og tromler bak.

Bred dobbeltseng

Motoren fikk god attest: «1800-motoren på 90 hk står godt til en bil med egenvekt på 1.060 kg. Under vår prøvekjøring var det fire voksne personer i bilen. Motoren virket hele tiden pigg og opplagt, og bar bud om bra akselerasjonsressurser,» meldte jeg, og la til om veiegenskapene at disse «generelt ikke ligger tilbake for en ren personbil.

Spesielt er komforten god, med rolige fjæringsbevegelser og meget bra støydemping. Varmeanlegget har kanaler til de bakre seterekkene, noe som burde løse problemet med klimaforskjellen i biler av stasjonsvogntype. Også dette er viktig for å få full utnyttelse av de mange kombinasjonsmulighetene bilen byr på – blant annet også muligheten til å omgjøre de to bakre seterekkene til en bred dobbeltseng.»

STØRRE: En ny generasjon Mitsubishi Space Wagon dukekt opp i 1991 - et betydelig oppfrisket design og en klart større bil. Foto: Mitsubishi

Vanskeligere å spå

Et lite minus nevnt avslutningsvis, gikk på bilens bredde, som var 1,64 meter. «Vi hadde gjerne sett at karosseribredden hadde vært noe større, men går ut fra at det er det tekniske slektskapet med Tredia som har begrenset denne muligheten. Bare fem centimeter til hadde gjort forskjell,» fastslo jeg.

Da bilen ble lansert – i Japan med navnet Chariot – var Mitsubishi salgsmål 2.000 slike biler i måneden på hjemmemarkedet, og et tilsvarende antall til eksport. Noe norsk salgsmål var det ikke mulig. Å få ut av Gunnar Eik for anledningen – «vanskeligere å spå enn for de fleste andre nye biler,» mente han.

Merkbart større

Mitsubishi Space Wagon – eller Chariot, som den altså, hette blant annet i hjemlandet – ble produsert fra 1983 til 2003, da den ble etterfulgt av den større og mer moderne Grandis. Om dette kan være et eksempel på at «kjært barn har mange navn,» vet jeg ikke – men et faktum er at Mitsubishi Chariot også på noen markeder ble solgt under modellnavnene Nimbus, Space Van, Eagle Vista Wagon, Dodge Colt Vista, Plymouth Colt Vista og Expo, i tillegg til et par kinesiske varianter.

Bilen vokste fra generasjon til generasjon, som ikke uvanlig er. Andre generasjon i 1991 var merkbart større enn første – og tredje generasjon i 1997 hadde est ut enda mer.

UENDRET OPPSKRIFT: Mye var forandret på 1991-generasjonen, men oppskriften og de fleksible bruksmulighetene var de samme. Foto: Mitsubishi

Så kom Grandis

Noen stor suksess ble bilen aldri her i landet. Etter modellskiftet i 1991 oppnådde den de nærmeste årene markedsandel på rundt 0,4 prosent, med for eksempel 240 biler solgt i 1991 og 239 i 1993, ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Deretter gikk andeler og interesse jevnt nedover. I 1998 ble det solgt 300 Space Wagon i Norge, noe som utgjorde 0,25 prosent av totalen. I 2001 var dette sunket ytterligere til 81 biler og 0,09 prosent markedsandel. I 1993 ble så etterfølgeren Grandis lansert.

Mitsubishi Space Wagon – noen tall

Motor: 1800 cc, 4-sylindret rekkemotor, tverrstilt foran, 90 hk, maks. dreiemoment 150 Nm.

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse eller 3-trinns automat.

Toppfart: 150 km/t

Akselerasjon: Ikke oppgitt

Lengde x bredde x høyde: 4.295 x 1.640 x 1.525 mm

Egenvekt: 1.060 kg

Oktanbehov: 93

Bensinforbruk v/blandet kjøring: 1,1 l/mil

Pris: Ikke fastsatt, men trolig ca. 130.000 kroner.

