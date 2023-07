Elbilen Renault Zoe ble lansert i 2013, og ble raskt en stor suksess for den tradisjonsrike, franske bilprodusenten. I lange perioder har småbilen vært Europas mest solgte elbil, og totalt er den solgt i over 400.000 eksemplarer.

Alt i alt er det solgt over 15.000 Zoe i Norge. Dermed er dette også en av elbilene det finnes flest av her i landet.



Men nå melder Renault at de har satt sluttdato for bilen: 30. mars 2024 legges siste hånd på den aller siste Zoe som blir produsert, og dermed er et langt elbil-kapittel over.



Nå har de satt rekord i Norge

0 stjerner

De siste årene har konkurransen på elbilmarkedet blitt tøffere og tøffere, og da siste generasjon Zoe fikk 0 stjerner i Euro Ncaps strenge sikkerhetstester i 2021, skjønte nok mange at tiden begynte å renne ut for den populære elbilen.

I 2022 kom nyheten om at bilen ikke lenger kom til å bli importert til Norge, åtte år etter at de første eksemplarene rullet ut fra norske forhandlere.

Zoe får ingen direkte etterfølger, men Renault er for tiden høyaktuelle med crossoveren Megane E-Tech, og snart kommer også nye, elektriske utgaver av klassikerne Renault 5 og 4.

Her har de klassens tøffeste bil

FØRSTE GENERASJON: Renault ble raskt populær også i Norge. Her et testeksemplar av den første utgaven som kom hit i 2014.

Fikk større batteripakker

Da Zoe først kom på markedet, var ikke batteripakken større enn 22 kWt. Det ga en rekkevidde på 240 kilometer, etter den snille/urealistiske (alt ettersom) NEDC-målemetoden. I praksis stoppet den kanskje på maks 150 kilometer på en god dag.

De første bilene hadde også et ladesystem som ikke var veldig kompatibelt med det norske strømnettet. En egen omformer var blant løsningene Renault kom med her.

Andre generasjon fikk du med større batteripakke, opp til 52 kWt og offisiell rekkevidde etter WLTP-standarden på inntil 386 kilometer.

Mange på bruktmarkedet

På bruktmarkedet finnes det nå over 350 eksemplarer av Zoe.

Her er det verdt å merke seg at det er langt større forskjeller mellom de to generasjonenen enn designet tilsier. Utenpå er de nemlig nesten helt like, men under skallet er det viktige endringer – og da særlig når det kommer til rekkevidde.



Det merkes på prisene.

Den billigste, brukte Zoe blir nå din for 44.000 kroner, det er en 2015-modell som har rullet 100.000 kilometer.

I andre enden av skalaen får du nye/nesten nye biler som har gått lite. Du må belage deg på å betale fra 250.000 til 300.000 for en godt utstyrt 2022-modell.

De rimeligste eksemplarene av andre generasjon med største batteripakke, starter nå på fra rundt 130.000 kroner.

