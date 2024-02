Disse taxiene trenger ikke å lade

Det har ikke manglet på problemer for kollektivtransporten denne vinteren. Elektriske busser med svært kort rekkevidde i kulda og ladere som ikke fungerer, har vært gjennomgangstonen.

Også taxi-næringen har hatt sitt å stri med, og her er det ladekøene som er det største problemet.

– Noen ganger må jeg bruke to timer av arbeidsdagen til å lade bilen. Først må jeg stå i ladekø i over en time. Og så tar det cirka tre kvarter å lade bilen, sa taxisjåfør Amer Latif til Aftenposten i desember.

Samtidig er det vedtatt at alle drosjer i Oslo skal være nullutslippskjøretøy fra 1. november i år. Latif frykter ladekrise.

– For det er ikke bare taxier, men også flere elvarebiler, som er på vei, sa han til avisen.

Har funnet løsning: Droppe lading

Elbilforeningen er klare på at løsningen er å etablere flere ladestasjoner. Det kan få bort køene, men selve ladetiden blir ikke kortere. Den vil fortsatt være 45 minutter for Latif og andre med tilsvarende kjøretøy.

I august i fjor kom imidlertid nyheten om at Oslo Taxi har inngått en avtale om leveranse av biler som ikke trenger å lade i det hele tatt. Nei, vi snakker ikke om diesel- eller bensinbiler, men om elbiler med utskiftbare batterier.

Det er den kinesiske elbilprodusenten Nio som har inngått avtale om bruk av deres elbiler i hovedstaden.



– Yrkessjåfører med en travel hverdag, vil nå få muligheten til å komme seg raskt ut på veien igjen, fortalte Glenn Wallander, key account manager i NIO Norge, da avtalen ble offentliggjort.



Og mandag denne uka kom nyheten om Taxi Stockholm også har tegnet tilsvarende avtale med Nio, for kjøring i den svenske hovedstaden.



STOR SEDAN: Taxi Stockholm skal fortrinnsvis benytte den store sedanen Nio ET7.

Gjort på fem minutter

Det som gjør nettopp elbiler fra Nio spesielle, er altså at man kan bytte ut hele batteripakken i stedet for å lade den. Hele operasjonen er gjort på rundt fem minutter.

Når batteriet er tomt for strøm, kjører man bilen inn på en byttestasjon. Der sørger roboter for å løsne batteriet fra undersiden av bilen, og erstatte dette med et batteri som er nærmest fulladet. Det tomme batteriet settes til lading, slik at det kan brukes av en annen bil etter noen timer.

Én byttestasjon har kapasitet til totalt 13 batterier, og selv om prosessen er helautomatisk, er stasjonene bemannet for å påse at alt fungerer som det skal. Se video øverst for hvordan prosessen foregår.



I skrivende stund har Nio ti batteribyttestasjoner i Norge – men foreløpig må Oslo-taxiene til Kløfta, Lier eller Vestby for å bytte batteri. I Sverige er det åtte byttestasjoner, hvorav to befinner seg i Stockholm.

