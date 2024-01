Disse skal konkurrere mot Teslas nye billigbil

Det har vært snakk om den lenge og til neste år skjer det ting, Det hevder i hvert fall nyhetsbyrået Reuters, som har snakket med flere anonyme kilder som står nær bilprodusenten.

Vi snakker om en ny, kompakt crossover fra Tesla, som foreløpig går under kodenavnet «Redwood». Bilen blir mindre enn Tesla Model 3, derfor spår mange at den blir hetende Tesla Model 2.

Modellen skal uansett være stor nok til en liten familie. Rekkevidden er ventet å ligge på rundt 40 mil, og prislappen skal ikke overstige 25.000 dollar, eller rundt 250.000 kroner.

Kommer til å få konkurranse

Mye taler for at Tesla har en ny storselger på gang, og bilprodusenten selv har mål om at den skal selge mye mer enn både Model 3 og Model Y. Sistnevnte ble forresten Europas mest solgte bil i 2023.

Men det er mange som ønsker en del av kaka i dette prissegmentet, så Tesla må forberede seg på tøff konkurranse. Det positive er at det blir mye rimelig å velge i for deg og meg.

Her har vi samlet seks annonserte modeller som vil by Tesla opp til dans. Vi tar dem alfabetisk.

#1: BYD Atto2

BYD ATTO2: Salgsstart 2025 og forventet startpris på rundt 250.000 kroner.

Kinesiske BYD har på får år rukket å bli verdens største produsent av elektriske kjøretøy, og ruller ut nye modeller raskere enn de aller fleste. Flere av modellene er dessuten rimelige, og Atto2 blir definitivt blant disse.

Dette er en kompakt SUV, som får en forventet pris på rundt 250.000 kroner når den lanseres neste år. Bilen blir 4,31 meter lang, og er dermed på størrelse med nye Hyundai Kona og litt større enn Volvo EX30.

Den blir utstyrt med forhjulstrekk og en elektrisk motor som yter 200 hestekrefter, samt en egenutviklet batteripakke på enten 32 eller 45,1 kWt. Rekkevidden oppgis til 400 kilometer, men det er etter kinesisk målemetodikk. 250 kilometer for innstegsutgaven og 350 kilometer for topputgaven, er mer sannsynlig her.

Snur og skroter nye knapper

#2: Citroën ë-C3

CITROËN Ë-C3: Salgsstart i år, forventet startpris godt under 250.000 kroner.

Stellantis-konsernet har virkelig fått fart på utviklingen av billige biler, og kommer med flere modeller allerede i år. En av dem er kompakte Citroën ë-C3, som ventes allerede til våren. Startprisen skal ligge på godt under 250.000 kroner.

De ytre målene er ikke kjent, men det blir en bil i B-segmentet. Her finner vi blant andre Toyota Yaris og Volkswagen Polo, noe som bør gi en pekepinn på hva vi har i vente.

Vi vet at bilen blir utstyrt med en motor på 113 hestekrefter og batteripakke på 44 kWt. Det skal holde til en rekkevidde på 320 kilometer.

#3: Fiat Panda Electric

FIAT PANDA ELECTRIC: Salgsstart i år, forventet startpris under 250.000 kroner.

Panda var en svært populær småbil i Norge på 80- og 90-tallet. Snart gjenopplives den i elektrisk utgave, og blir dermed nok en gang norgesaktuell. Også Panda Electric bygges av Stellantis, og prisen skal ligge på under 250.000 kroner når den dukker opp senere i år.

Panda Electric blir som forventet også en småbil, og bygd på samme lest som ë-C3. Det betyr at motorisering og batteripakke(r) sannsynligvis blir de samme, men bilen blir muligens noe mindre.

Detaljene får vi når det nærmer seg lansering, som er ventet til sommeren.

#4: Fisker Pear

FISKER PEAR: Lanseres i 2025. Prisen ventes å ligge på noe over 250.000 kroner.

Fisker er norgesaktuelle med SUV-en Ocean. Produksjonen er fortsatt begrenset, og foreløpig har bare et par hundre biler funnet veien til norske kjøpere. Men med neste modell blir det alvor, lover gründer Henrik Fisker.

– Denne skal vi selge en million av i året, har han uttalt til skribenten bak denne artikkelen.



Modellen har fått navnet Pear, og er en mellomstor bil med en rekke innovative løsninger. Blant annet har den ikke tradisjonell bakluke, den trekkes i stedet ned og forsvinner under gulvet når den åpnes. Foran har den en uttrekkbar skuff til oppbevaring av ladekabler.

Bilen er 455 centimeter lang, omtrent som Volkswagen ID.4. Den vil komme med to batteristørrelser, som skal gi rekkevidde på 320 eller 560 kilometer.

Målet er at startprisen skal ligge på 25.000 euro i europeiske markeder. Vi har momsfritak i Norge, så forhåpentligvis vil den ikke koste mye over 250.000 kroner her.

#5: Renault 5 E-Tech

RENAULT 5 E-TECH: Kommer på markedet i år. Forventet pris er litt over 250.000 kroner.

Nok en gammel modell som gjenoppstår i elektrisk utgave, denne gangen er det snakk om Renault 5. I likhet med Pear skal også Renault 5 E-Tech koste fra 25.000 euro. Bilen får verdenspremiere under bilutstillingen i Genève senere denne måneden.

Vi vet litt om bilen allerede: Den blir kompakt, 3,92 meter i lengden, og blir utstyrt med en batteripakke på 52 kWt. Det skal gi en rekkevidde på rundt 400 kilometer.

Og hvis du lurer på hvordan størrelsen blir i forhold til siste utgaven av den klassiske Renault 5, kan vi legge til at bilen blir vesentlig større, nærmere bestemt en halvmeter lengre.

#6: Volkswagen ID.2

VW ID.2: Kommer i 2025. Forventet pris er rundt 250.000 kroner.

Dette er kanskje den billige elbilen som har fått størst medieomtale den siste tiden. En hovedårsak er et håret mål Volkswagen har for sin nye, kompakte familiebil: De tar nemlig sikte på at ID.2 skal bli den nye Folkevogna – en bil for alle.

I tillegg til lav pris (under 25.000 euro), lover Volkswagen en bil som er på størrelse med Golf innvendig, med god bagasjeplass og en rekke smarte løsninger. Blant annet blir det oppbevaringsrom under baksetet.

ID.2 blir utstyrt med én elektrisk motor som skal klare 0-100 km/t på under sju sekunder, og får en rekkevidde på inntil 450 kilometer.

Vi må imidlertid smøre oss med litt tålmodighet før vi får se ID.2 på veien. Produksjonen er ventet å starte neste høst, mens produksjon i stort volum vil sannsynligvis skje først fra 2026.

Disse er allerede i markedet

Vi må heller ikke glemme at det allerede eksisterer en del elbiler i markedet til temmelig lave priser. Disse vil helt sikkert selge godt også etter at Tesla har kommet med sin rimeligste modell.

Det er for øyeblikket to elbiler som koster under 250.000 kroner i Norge: Mazda MX-30 og Nissan Leaf. Totalt finnes det en håndfull biler å få til under 300.000 kroner.

