El Prix arrangeres hver sommer og vinter av NAF og Motor. Dette omtales som verdens største rekkeviddetest av elbiler. Broom stilte denne vinteren med to sjåfører til testen, Mats Brustad og Vegard Møller Johnsen.

Totalt deltok 24 biler denne gangen. Samtlige startet med fulladet batteri i Oslo, før de la ut på langtur opp gjennom Gudbrandsdalen på E6 – helt til de gikk tomme for strøm.

Som vanlig bød årets test på en del overraskelser, både positive og negative.

De mest negative har vi allerede omtalt i denne saken. Der kommer det blant annet fram at tre av favorittene til å gå aller lengst, havnet langt ned på resultatlista – samtlige med store avvik mellom oppgitt og reell rekkevidde.

Kinesiske overraskelser i toppen

I motsatt ende av skalaen finner vi flere biler som virkelig har innfridd. Den bilen som gikk aller lengst, hadde også det minste avviket i forhold til oppgitt rekkevidde: Nykommer HiPhi Z fra Kina kjørte hele 522 kilometer før den stoppet.

Det var bare 33 kilometer kortere enn den oppgitte rekkevidden på 555 kilometer, et avvik på bare 5,9 prosent. Dette var den eneste bilen som hadde et avvik på under 10 prosent.

– Jeg må si at jeg er imponert over nykommeren. Dette var det ikke mange som hadde trodd på forhånd, sier redaktør Knut Skogstad i Broom.



Stor favoritt trakk seg fra årets test – i siste liten



SOLIDE TALL: Kinesiske HiPhi Z står igjen som vinner – både på rekkevidde og avvik fra oppgitte tall.

Kun to ikke-kinesiske på topp sju

BMW i5 var bilen som hadde nest minst avvik i forhold til oppgitt rekkevidde, nærmere bestemt 12,2 prosent. Den stoppet etter 443,6 kilometer, drøye 60 kilometer kortere enn WLTP.

IMPONERT: – Dette viser hvilke kvantesprang kineserne har gjort, sier redaktør Knut Skogstad.

– Dette overrasker meg ikke like mye. Vi har sett i nyere tester av elbiler fra BMW at de har kommet langt i å holde forbruket nede. Jeg er egentlig mer imponert over Kia EV9, som bare har 12,5 prosent avvik og blant annet slo Tesla Model 3 på rekkevidde. Det tror jeg ikke mange hadde forestilt seg før testen, sier Skogstad.



BMW og Kia EV9 er for øvrig de eneste ikke-kinesiske bilene på topp sju, hvis vi rangerer etter avvik fra oppgitt rekkevidde. Rangert etter oppnådd rekkevidde, finner vi også fem kinesiske biler blant de sju øverste.

– Det må sies å være oppsiktsvekkende, og viser med stor tydelighet hvilke kvantesprang kinesiske bilprodusenter har gjort på bare få år, sier Skogstad.

Toyota ville ikke være med i NAFs rekkeviddetest



LITE AVVIK: BMW i5 hadde det nest minste avviket mot WLTP i årets vinterrekkeviddetest.

Her er listene

Den første tabellen under viser alle bilene som deltok, sortert etter oppnådd rekkevidde (Best øverst).

Den andre viser de samme bilene sortert etter avvik i forhold til oppgitt rekkevidde (Minst avvik øverst):

Tabell 1: Oppnådd rekkevidde Bilmodell WLTP (km) Oppnådd (km) Avvik HiPhi Z 555 522 −5,90% Nio ET5 Touring 560 481,4 −14% Hyundai Ioniq 6 614 467,8 −23,80% Lotus Eletre 530 464,6 −12,3 Nio EL6 529 456 −13,80% Xpeng G9 Performance 520 451,8 −13,10% BMW i5 eDrive40 505 443,6 −12,20% Kia EV9 505 441,9 −12,5 Tesla Model 3 629 441 −29,90% Polestar 2 615 430 −30% VW ID.7 Pro 583 414 −29% Audi Q8 e-tron 55 S-Line 515 411,4 −20,10% MG4 Trophy Extended Range 520 399,6 −23,20% Mercedes-Benz EQE 350 4Matic SUV 491 399 −18,70% Volvo C40 572 395 −30,90% Nissan Ariya e-4Force 498 369,4 −25,80% Hyundai Kona 454 341,3 −24,80% BYD Dolphin 427 339,2 −20,60% Ford F-150 Lightning 429 337,5 −21,30% Toyota bZ4X AWD 460 313,5 −31,80% Peugeot E-308 Combi 409 297 −27,40% Opel Astra Sports Tourer 413 296 −28,30% Jeep Avenger 395 286 −27,60% Tabell 2: WLTP-avvik Bilmodell WLTP (km) Oppnådd (km) Avvik HiPhi Z 555 522 −5,90% BMW i5 eDrive40 505 443,6 −12,20% Lotus Eletre 530 464,6 −12,30% Kia EV9 505 441,9 −12,50% Xpeng G9 Performance 520 451,8 −13,10% Nio EL6 529 456 −13,80% Nio ET5 Touring 560 481,4 −14% Mercedes-Benz EQE 350 4Matic SUV 491 399 −18,70% Audi Q8 e-tron 55 S-Line 515 411,4 −20,10% BYD Dolphin 427 339,2 −20,60% Ford F-150 Lightning 429 337,5 −21,30% MG4 Trophy Extended Range 520 399,6 −23,20% Hyundai Ioniq 6 614 467,8 −23,80% Hyundai Kona 454 341,3 −24,80% Nissan Ariya e-4Force 498 369,4 −25,80% Peugeot E-308 Combi 409 297 −27,40% Jeep Avenger 395 286 −27,60% Opel Astra Sports Tourer 413 296 −28,30% VW ID.7 Pro 583 414 −29% Tesla Model 3 629 441 −29,90% Polestar 2 615 430 −30% Volvo C40 572 395 −30,90% Toyota bZ4X AWD 460 313,5 −31,80%

