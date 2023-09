Den såkalte «prikkbelastningsordningen i førerkortet» har vært med oss i snart 20 år, og ble innført for at bilistene skulle følge trafikkreglene og oppføre seg hensynsfullt på veiene.

Bryter du fartsgrensen, kjører mot rødt lys, foretar ulovlige forbikjøringer, bryter vikeplikten, kjører i sperreområdet, kjører for nært bilen foran, bruker mobiltelefon eller har barn i bilen som ikke er sikret, så må du belage deg på å få prikker i førerkortet i tillegg til et forenklet forelegg.

Åtte prikker = førerkortbeslag

Får du åtte prikker i løpet av tre år, så ryker førerkortet automatisk, og du må belage deg på å være fotgjenger, syklist, passasjer eller ta kollektivt de neste seks månedene.

Hvor mange prikker du får hver gang, avhenger av alvorlighetsgraden av overtredelsen du ble stoppet for. Normalt gis to til tre prikker for hver overtredelse. Du får aldri kun én prikk.

TRE PRIKKER: Å fikle med mobilen men du kjører koster deg 9.750 kroner og tre prikker i førerkortet om du blir stoppet av politiet. Ferske såfører risikerer seks prikker.

Disse straffes hardest

Aller verst er det for deg som nylig har tatt førerkort for klasse B (personbil inntil 3.500 kilo). Har det gått mindre enn to år siden du fikk «lappen», får du automatisk dobbet antall prikker. Kjører du for eksempel på rødt lys, får du seks prikker. Blir du tatt for én overtredelse til i løpet av de tre neste årene, så ryker førerkortet.

Og ikke nok med det: Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, for eksempel bryter vikeplikten mens du fikler med mobiltelefonen, så får prikker for begge forseelsene.



Her ser du hva du risikerer for de forskjellige overtredelsene – i tillegg til bota:

Overtredelse Antall prikker Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere To prikker Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere To prikker Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år To prikker Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere Tre prikker Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere Tre prikker Kjøring mot rødt lys Tre prikker Ulovlig forbikjøring Tre prikker Brudd på vikeplikten Tre prikker Kjøring i sperreområde Tre prikker For liten avstand til kjøretøyet foran Tre prikker Kjøring med trimmet motorsykkel/moped Tre prikker Brudd på mobilbruksforbud Tre prikker

Prikkene slettes automatisk tre år etter at du fikk forelegget ditt, eller fra datoen du fikk endelig dom i saken.



