Disse er ofte billigst på vinteren

Mens nybilsalget stuper, holder bruktbilsalget seg på nivå med fjoråret. Ifølge Finn velger flere rimeligere og eldre bruktbiler i år, sannsynligvis for å unngå å ta opp store lån i en økonomisk usikker tid.

Utvalget av elektriske biler på bruktmarkedet har samtidig tatt seg voldsomt opp den siste tiden. I skrivende stund ligger det for første gang flere brukte elbiler enn bensinbiler til salgs på Finn.

Og blant elbilene er det særlig mange biler med firehjulsdrift som ligger til salgs. Da vi i Broom nylig gikk gjennom de 12.000 annonsene for brukte elbiler på Finn, fant vi at omtrent halvparten av dem har drift på alle fire hjul, mens rundt 4.000 har drift på forhjul, og rundt 2.000 har drift på bakhjul.

Gunstig med firehjulsdrift på elbil

– Vi opplever at firehjulsdrift er klart mest populært, og særlig nå om vinteren er etterspørselen ekstra stor, sier gründer og analysesjef Jonathan Parr i Rebil, til Broom.

Rebil har i løpet av kort tid blitt en av Norges største, uavhengige bruktbilforhandlere.

INTERESSE: Jonathan Parr og Rebil merker særlig stor interesse for firehjulsdrift på vinteren.

Ifølge Parr er årsaken at folk ønsker biler med best mulig fremkommelighet på vinterføre. Da er det firehjulsdrift som gjelder, særlig for elbiler.

–Elbiler har større fordeler av firehjulsdrift enn biler med forbrenningsmotor. Årsaken er vektfordelingen. Elbiler har ikke en stor og tung fossilmotor plasser mellom drivhjulene foran, slik fossilbiler har, sier han.



Når det gjelder elbiler med drift på to hjul, er meningene delte. Flere og flere bilprodusenter velger drift på bakhjul. Takket være den tunge batteripakken som ligger mellom alle fire hjul, vil man ved gasspådrag få en vektforskyvning som sørger for bedre veigrep på bakhjul enn forhjul.

Parr sier at de likevel får særlig mange negative tilbakemeldinger fra kunder som har kjøpt elbil med bakhjulsdrift.

– Biler som har bakhjulsdrift er generelt dårligst på vinterføre, er tilbakemeldingen fra våre kunder. Etter en stund kommer enkelte gjerne tilbake og vil bytte til bil med firehjulsdrift, sier han.

Parr tror det til en viss grad også handler om tilvenning. Elbilene har ofte kraftige motorer, og bilene akselerer raskt. Med drift på bakhjul vil bilen kanskje oppføre seg annerledes enn hva man er vant til.



Ekstra gunstig priset nå

Parr anbefaler uansett bilkjøpere å konkretisere hvilke behov man har. Skal man kjøre mye i bratte bakker opp til hytta, eller kjører man stort sett bare i lavlandet og på motorvei?

– Er du usikker, kan det være fornuftig å prøve bilen på glatta før du kjøper den og kjøre et strekk så du får inntrykk av rekkevidden. Det er også mulig å se etter forhandlere som tilbyr bytterett eller åpent kjøp, så kan man teste bilen ordentlig før man binder seg helt til kjøpet, sier han.



Kommer man fram til at man klarer seg med tohjulsdrift, kan det være ekstra smart å handle nå, tror Parr.

– Generelt er etterspørselen etter elbiler med bakhjulsdrift lavere om vinteren enn i sommerhalvåret, så disse bruktbilene er ofte gunstig priset på vinteren, avslutter han.

