Disse elbilene lader raskest

Rekkevidde og ladehastighet er to egenskaper som svært mange norske elbilkunder er opptatt av. Det er samtidig de to faktorene som oftest brukes som ankepunkter mot elbil, blant eiere av biler med forbrenningsmotor.

Og de fleste opplever at det kan være stor forskjell på teori og praksis. Når bilprodusentene forteller om hvor raskt det går å lade elbilene, er det alltid under optimale forhold.

Så hvor lang tid tar det i praksis? Det skal vi fortelle deg mer om her, men først litt bakgrunnsinformasjon.

Den gode huskeregelen

Det kreves litt mer planlegging før langturer i elbil, enn med diesel- eller bensinbil. Det er fortsatt stedvis færre ladestasjoner enn bensinstasjoner, og det er ikke bare å fylle og kjøre av gårde.

Og opplever du å kjøre tom for strøm, er det ikke bare å hente en kanne og etterfylle: Da trengs det som regel bergingsbil.

Å lade når du kan, ikke når du må, er en god huskeregel før langturen. Kombiner ladestopp med et naturlig stopp for beinstrekk og påfyll av mat og drikke, så blir ikke forskjellene så veldig store likevel.

PAUSE: Svært mange ladestasjoner står i umiddelbar nærhet til steder som selger mat og drikke.

Derfor vil ladehastigheten alltid variere

Hvor langt stoppet blir, avhenger av en rekke faktorer. Og her begynner det å bli komplisert. Det er i praksis nemlig umulig å si nøyaktig hvor lang tid hurtigladingen tar. Det skal vi utdype her, og vi starter med det mest grunnleggende.

Bilprodusentene oppgir en ladeeffekt i spesifikasjonene til bilen, for eksempel 150 kW. Hvis batteripakken er på 75 kWt, skulle det i teorien bety at det tar en halv time å lade batteriet fra 0-100 prosent.

I praksis vil det alltid ta lenger tid. 150 kW er nemlig den maksimale effekten batteriet er i stand til å ta imot. I praksis vil gjennomsnittseffekten alltid være en god del lavere. Særlig mot slutten av ladeøkten går effekten ned, for å unngå skader i battericellene.

Noe av effekten vil dessuten forsvinne i det vi kaller for ladetap. Det er energi som går til andre strømforbrukere under ladeprosessen, for eksempel til oppvarming av batteri, oppvarming av kupé og andre ting.

I tillegg vil også selve laderen, restkapasitet og temperaturen i lufta og batteriet, påvirke hvor mye strøm som kan overføres innenfor et gitt tidsrom.

MAKS 50 KW: Denne laderen leverer aldri mer enn 50 kW. Da hjelper det lite om bilen er i stand til ta imot mer.

20 mil etter bare 8,4 minutter i laderen

Det skjer imidlertid en rivende utvikling på batteri- og ladefronten. De bilene som lader raskest i dag, kan – under optimale forhold – lade mange ekstra mil på bare få minutter i ladestolpen.

Etter sommerens store rekkeviddetest, som ble arrangert i regi av NAF, sjekket man hvor lenge bilene måtte stå tilkoblet laderen for å få 200 kilometer rekkevidde. Testen ble utført hos Ionity, som kan levere maksimalt 350 kW effekt.

Dette er den testen som i skrivende stund gir den beste oversikten over hva du kan forvente, siden alle bilene ble testet samtidig.

I tabellen under har vi sortert de 15 raskeste bilene, etter ladehastighet. Produsentens opplyste makseffekt finner du til til høyre i tabellen:

Modell Antall minutter Oppgitt makseffekt Xpeng G9 8,4 minutter 300 kW Tesla Model S 8,5 minutter 250 kW Hyundai Ioniq 6 9,4 minutter 239 kW Tesla Model X Plaid 10,8 minutter 250 kW Xpeng P7* 11 minutter 175 kW Polestar 2* 11,2 minutter 205 kW Mercedes EQS SUV 12 minutter 200 kW Tesla Model Y RWD 12 minutter 250 kW BMW i7 12,1 minutter 195 kW Toyota bZ4X 12,6 minutter 150 kW Mercedes EQE 12,6 minutter 170 kW MG4 14,7 minutter 150 kW Nio ET7 15,5 minutter 130 kW VW ID. Buzz 16,2 minutter 175 kW BMW iX1 16,3 minutter 130 kW * Gjelder nyeste utgaver av modellen

Utviklingen går imidlertid raskt. Nylig avslørte det svensk-kinesiske bilmerket Zeekr at deres neste elbil vil kunne lade med effekter på inntil 500 kW, noe som skal gi hele 500 kilometer etter kun 15 minutter i laderen.

Under optimale forhold, selvsagt.

