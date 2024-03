Disse bruktbilene selges raskest

Bilmarkedet har endret seg markant fra toppårene 2021 og 2022. Nybilsalget har gått kraftig tilbake, og mange av dem som kjøper, velger andre og rimeligere modeller enn tidligere.

Og mange velger bruktbil. Her er aktiviteten like god som den har vært i tidligere år, men samtidig skjer det endringer også her.

Flere velger billige biler

For fra å velge dyre, store SUV-er med eldrift, er det nå andre biler som etterspørres.

– Den økonomiske situasjonen er endret for de fleste av oss og flere kjøper nå biler uten lån eller med lavere billån enn før. Bilkjøpere ser derfor etter billigere bruktbiler og de selges fortere unna enn tidligere, sier bilekspert Terje Dahlgreen i Finn Motor.

SPARETID: Nå vil folk ha eldre og billigere biler, slår Terje Dahlgreen og Finn.no fast.

På den motsatte siden av skalaen, er det særlig én kategori biler som opplever redusert aktivitet:

– Dyre elbiler tar lengre tid å selge nå enn tidligere, sier Dahlgreen.

– Går mot mangel på brukte biler



Disse selges raskest

Ifølge statistikk fra Finn Motor, er det særlig biler om er eldre enn fem år som får ny eier raskt.

Topplisten består av en god miks av både elbiler, dieselbiler og hybridbiler:

1. Volkswagen Golf (diesel), eldre enn fem år. Snittprisen er her 89.000 kroner, og i gjennomsnitt tar det 14 dager før annonsen forsvinner fra Finn.

2. Nissan Leaf (elektrisk), eldre enn fem år. Snittpris 94.000 kroner, 15 dager publiseringstid.

3. Volkswagen Golf (elektrisk), nyere enn fem år. Snittpris 189.000 kroner, 16 dager publiseringstid.

4. Mitsubishi Outlander (hybrid), eldre enn fem år. Snittpris 219.000 kroner, 16 dager publiseringstid.

5. Skoda Octavia (diesel), eldre enn fem år. Snittpris 129.000 kroner, 17 dager publiseringstid.

6. Volkswagen Golf (elektrisk), eldre enn fem år. Snittpris 120.000 kroner, 20 dager publiseringstid.

7. Tesla Model 3 (elektrisk). Snittpris 346.000 kroner, 22 dager publiseringstid.

8. Skoda Octavia (diesel), nyere enn fem år. Snittpris 309.000, 22 dager publiseringstid

9. Mercedes Benz EQC (elektrisk). Snittpris 498.000 kroner, 23 dager publiseringstid.

10. Tesla Model Y (elektrisk). Snittpris 499.000 kroner, 23 dager publiseringstid.

MEST POPULÆRE MED EL: En Nissan Leaf fra 2019 eller tidligere, er elbilen som forsvinner raskest fra Finn.no.

Hvis du lurer på hva bilen din er verdt, har Finn en kalkulator som lar deg sjekke hva du kan forvente å få for bruktbilen din. Tjenesten finner du her.

Også konkurrenten Drive.no har nettopp lansert en tilsvarende tjeneste.

– Vi har utviklet denne tjenesten for at bileiere og bilkjøpere kan ha oversikt over hva bilen sin er verdt på en enkel måte. På denne måten slipper kundene våre å bruke tid på å sammenligne sin bil med andre tilsvarende og lignende modeller i markedet, for å finne riktig pris. For oss er dette er en unik tjeneste som vi tilbyr gratis, og en viktig brikke for oss for å skape en kundevennlig bilside, forteller Eirik Foss Stene som er daglig leder i Drive.

