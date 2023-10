Går du i tanker om å selge bilen din selv på Finn? Da bør du ha is i magen. Svært mange biler blir liggende lenge før de blir solgt.

For mens noen biler ofte forsvinner etter maks to dager, er det andre som sjelden selges før det har gått lengre tid.

Det viser en fersk analyse foretatt av investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Store forskjeller

– Jeg har tatt utgangspunkt i alle bilene som har en prisforlangende over 20.000 kroner. Ved å se bort fra biler som koster under 20.000 unngår jeg å ta med dyre biler som er oppgitt med en leiepris, sier han til Broom.

ANALYTIKER: Robert Næss i Nordea har fulgt bilmarkedet tett i mange år. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Deretter har han fulgt markedet dag for dag, og sett på hvilke annonser som har blitt tatt bort etter maks to dager. I de aller fleste tilfellene betyr dette at bilen er solgt.

Næss har delt bilene inn i fem prisgrupper, og som ventet er det fleste billige biler som blir «kuppet» raskest. i prisklassen 20-60.000 kroner forsvinner 37 prosent av bilene i løpet av to dager. I den høyeste prisklassen, Fra 430.000 og dyrere, er tallet bare tolv prosent.

Dyre bensinbiler på bunn

– Ikke overraskende er det de dyre bilene som ofte blir liggende lengst. Å kjøpe en bil til en halv million er naturligvis en langt større beslutning enn å kjøpe en til 50.000 kroner. I tillegg har nok de som selger en bil til en halv million gjort grundig research, sier Næss.



Analysen avslører dessuten at dyre bensinbiler nesten aldri selges lynraskt, og er i så måte langt mindre populære enn hybrid, elbil og dieselbil. Tendensen er den samme i de andre prisklassene også: Bensin ligger på bunn i alle prisgruppene.

Tabellen under viser andelen som blir «kuppet» i de forskjellige prisklassene, basert på drivlinje:

Kilde: Robert Næss / Nordea

Disse modellene blir liggende lenger

Listen over bilmodeller som sjeldnest er borte etter to dager, domineres altså i stor grad av biler med høy salgspris. Helt nederst finner vi den elektriske varebilen Maxus e-Deliver 2023-modell. Av 41 eksemplarer på Finn, var ingen solgt etter to dager. Snittprisen var på 498.992 kroner.

Maxus er et relativt nytt merke i Norge. Varebiler kjøpes i hovedsak av firmaer, som i mange tilfeller velger nybil i stedet for brukt. Slik sett faller nok nyere eksemplarer også litt mellom stolene på bruktmarkedet.

Av de billigere bilene ser vi at få eksemplarer av Toyota C-HR hybrid 2023-modell 2019 forsvant raskt. Av 48 biler var bare to solgt etter to dager. Snittprisen på dem som ble solgt var også langt under prisforlangende på de øvrige (242.074 kroner mot 269.000 kroner).

Elbilen Citroën ë-C4 var heller ikke er noe kjøperne kastet seg over. Av 52 eksemplarer av 2021-modellen, var kun to borte etter to dager. Disse hadde en snittpris på 264.950 kroner, like under gjennomsnittet på alle som lå ute.

Verdt å merke seg er også det store antallet Tesla Model X 2017-modeller som lå ute til salgs. Kun seks av 143 biler var solgt etter to dager, og prisene på disse var faktisk i snitt høyere enn snittprisen på alle som lå ute.

Her er hele «bunnlisten»:

Kilde: Robert Næss / Nordea

