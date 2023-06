To ganger i året gjennomfører NAF og Motor sin store rekkeviddetest av elbiler. Her kjører de bilene til de er helt tomme for strøm, for å finne ut helt konkret hvor langt de går.

Poenget er å se på reell rekkevidde, kontra de offisielle tallene. På vinteren er bildet nesten helt entydig: Bilene går kortere.

På sommeren har det som regel vært motsatt. Men i år var det overraskende mange biler som ikke klarte det offisielle WLTP-tallet. Og det til tross for at foholdene var svært gode. Som NAF og Motor selv sier skriver:

Skyfritt og drøyt 20 grader i lavlandet, deretter sol, lite vind og rundt 15 grader i fjellet betyr historisk at bilene vil gå lengre enn WLTP-anslaget.



Toyota med størst avvik

Men det gjorde langt fra alle. Fem biler markerte seg med tosifret avvik her, i negativ retning.

Størst avvik fra WLTP-tallet sitt har Toyota bZ4X med forhjulstrekk. Denne modellen har fått en ganske krevende start i Norge. Utgaven med 4x4 klarer seg bra i testen, men for den rimeligere forhjulsdrift-utgaven blir det et skuffende tall.

Offisielt skal den klare 501 kilometer. Men det var slutt etter 434,2. Det betyr et negativt avvik på 13,7 prosent.

STØRST AVVIK: Forhjulstrekk-utgaven av Toyota bZ4X har det største avviket i denne testen. Bilen gikk 13,7 prosent kortere enn det offisielle WLTP-tallet sitt.

Subaru gikk kort

Nykommeren Atto 3 fra BYD fikk det også tøft i testen. Også denne med forhjulsdrift. På papiret skal den klare 420 kilometer, men det var stopp etter 364. Det er 13,3 prosent mindre enn WLTP-tallet.

Samme prosent ender Subaru Solterra med firehjulstrekk på. Dette er langt på vei samme bil som Toyota bZ4X og Subaruen var et godt stykke unna å klare offisiell rekkevidde på 416 kilometer. Her var det stopp etter 360,5 kilometer.

En annen BYD gikk også kortere. Han med 4x4 har en WLTP-rekkevidde på 521 kilometer. Bilen stoppet på 452 kilometer, det er 13,2 prosent lavere.

ENDRING: Resultatene i årets rekkeviddetest bryter litt med det NAF og Motor har erfart tidligere år. De fleste bilene har klart mellom 5 og 15 prosent økning av rekkevidde her. Men i år gikk flere ganske betydelig kortere.

5-15 prosent lenger

Siste bil på tosifret minus er så Nio EL7 med firehjulstrekk. Den er oppgitt til å klare 509 kilometer, men ga seg på 452. Det er 12,8 prosent lavere enn WLTP-tallet.

Til nå har NAF og Motor erfart at de fleste bilene går mellom 5 og 15 prosent lenger enn WLTP-tallene på sommeren. Men disse bilene drar altså snittet betydelig ned.

