Disse bilene selges lynraskt på Finn

Mens nybilmarkedet sliter om dagen, er det god aktivitet på bruktmarkedet. Og de mest populære bilene får ofte nye eiere i rekordfart, viser en ny analyse foretatt av investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Næss har i mange år fulgt både nybilmarkedet og bruktbilmarkedet tett, og har blant annet analysert utviklingen på bruktimport-fronten og sett på sammenhengen mellom biltype og valg av bilskilt.

Denne gangen har Næss sett på hvilke biler som forsvinner lynraskt fra Finn. Listen inneholder flere overraskelser. Analysen er gjort i september 2023.

En prisklasse går særlig raskt unna

– Jeg har tatt utgangspunkt i alle bilene som har en prisforlangende over 20.000 kroner. Ved å se bort fra biler som koster under 20.000 unngår jeg å ta med dyre biler som er oppgitt med en leiepris, sier han til Broom.



FØLGER MED: Analyse av bilmarkedet er en av spesialitetene til investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Deretter har han fulgt markedet dag for dag, og sett på hvilke annonser som har blitt tatt bort etter maks to dager. I de aller fleste tilfellene betyr dette at bilen er solgt.

Det kommer neppe som noen stor overraskelse at det er rimelige biler som forsvinner raskest. Og det gjelder uansett drivlinje.

– Rimelige biler selges ofte raskt. I den rimeligste prisklassen under 60.000 kroner, det det tre ganger så mange som selges lynraskt enn for bilene som koster over 430.000 kroner. Å kjøpe en dyr bil er naturlig nok en større beslutning enn å kjøpe en billig, så det er ikke så rart, sier Næss.

Elbil-overraskelsen

En annen detalj kan derimot overraske noe mer: Hvilke drivlinjer som forsvinner raskest.

– Det har vært skrevet mye om at det er fossilbilene som selges raskest. Blant bilene som selges i løpet av to dager, er dette ikke helt klart. Faktisk er det flest elbiler som forsvinner raskest i fire av de fem prisklassene jeg har undersøkt.



Tabellen under vises andelen av bilene på Finn som forsvinner i løpet av to dager, fordelt på drivlinje.

Kilde: Robert Næss/Nordea

Modellene som forsvinner raskest

Ser man bort fra drivlinje, er det mye fra Volkswagen-konsernet blant bilene som forsvinner i løpet av to dager. På topp ligger Skoda Octavia diesel 2020-modell, en bil som ofte omtales som et fornuftig kjøp.

Av 48 Octavia diesel av denne årgangen, forsvant faktisk halvparten i løpet av to dager.

POPULÆR: Skoda Octavia er en familiebil som solgte godt gjennom mange år.

På de neste plassene følger VW Golf, VW ID.3 og Audi e-tron. Sistnevnte vil nok overraske mange, siden den ofte har blitt omtalt som tungsolgt.

Aktiviteten kan henge sammen med at en del av disse er priset ganske aggressivt nå.

Her er topplisten over biler som ble solgt lynraskt:

Kilde: Robert Næss/Nordea

