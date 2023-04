Mens jeg ser ut av vinduet på bussturen mellom hotellet og årets store bilutstilling i Shanghai – oppdager jeg plutselig en litt spesiell bil i kjørefeltet ved siden av. Det er en SUV fra VW – og det er en ID.-modell. Altså er den elektrisk.

Men det er ikke en ID.4 – som den ligner mest på. Heller ikke ID.5. Til det er den for stor. Mens den kjører ved siden av bussen, får jeg god utsikt til interiøret fra mitt sete litt høyere oppe.

Et stort glasstak avslører ikke bare at det er god plass i andre seterad i bilen – men også at det er en tredje seterad.

Elektrisk SUV, med firehjulsdrift, god plass og sju seter. Denne bilen er jo oppskriften på det vil ville kallet en «Norgesbil». Men her hjemme får du ikke kjøpe ID.6 X.

Flere godbiter

På bilutstillingen blir jeg bedre kjent med den – bilen står nemlig stilt ut på VW sin stand. Og jo mer jeg ser og lærer om bilen, jo mer overbevist blir jeg om at dette er en perfekt bil å ta med til norske kunder.

Akkurat den følelsen skal jeg få flere ganger, viser det seg. For eksempel finner jeg en lignende modell på standen til Audi. Oppskriften er mer eller mindre den samme: Elektrisk SUV, tre seterader og 4x4. Denne gangen snakker vi om Audi Q5 e-tron.

Rekkevidden er ikke ille, heller. Rundt 540 kilometer. Det lar seg høre.

Det er en litt forstørret utgave av modellen vi kjenner godt fra før – nemlig Q4 e-tron.

Her finner du masse bilder og videoer fra årets store bilutstilling i Shanghai

Barsk SUV

På standen til Audi står for øvrig også en ganske så barsk SUV som heter Q6. Den leveres riktignok ikke med elektrisk drivlinje – men er faktisk den største SUV-en Audi har å by på. Med enorm plass og et ganske bratuende design.

Så får man heller glemme at under staffasjen befinner det seg en VW Atlas. Den store SUV-en til VW som selges i USA.

De har også en rekke forlengede utgave av biler som A6, A7 og A4. I Norge er det bare flaggskipet som tilbys med forlenget akselavstand og ekstra god plass i baksetet.

Gigantisk utstilling: Her står nyhetene i kø

ANNERLEDES: Slik ser BMW i3 ut i Kina. Det kunne vært interessant å få inn denne til Norge ...

BMW i3 – på kinesisk

BMW er ikke noe bedre. De har blant annet en rekke modeller med lang akselavstand – og tilbyr også en elbil som heter i3. Men det er ikke i3 slik vi kjenner den. I Kina betyr nemlig det navnet elektrisk 3-serie.

I utgangspunktet er også det en bil som burde kunne friste en del norske kjøpere.

Slik kan vi fortsette ganske lenge, og ramse opp biler som vi ikke ser i norske butikker.

På standen til MG står det for eksempel masse biler. Flere av dem elektriske.

Blant de kinesiske merkene er det naturlig nok enda mange flere biler vi ikke har på det norske markedet. Men mange av de vi snakker med på utstillingen, forteller om ambisjoner om å lansere nye modeller, også i Europa. Så alt håp er ikke ute ...

Video: Her ser vi nærmere på Audiene som kinesiske kunder er alene om:

Fly til bilutstilling? Nei, ikke når vi kunne kjøre!