Disse bilene blir mye dyrere fra nyttår

Regjeringen har nettopp lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Som ventet foreslås det flere endringer i bilavgiftene, og det mest overraskende var kanskje lettelsen i bilforsikringsavgiften for diesel- og bensinbiler.

Med den foreslåtte reduksjonen på 400 kroner, blir det faktisk dyrere å eie en elbil enn en bil med forbrenningsmotor. Forslaget har som ventet møtt stor motstand, ikke minst fra Norsk Elbilforening.

Men det skjer også noe med avgiftene på nye biler, og særlig ladbare hybrider rammes hardt.



Blir ikke billigere å ha elbil som firmabil

Nådestøt for ladbare hybrider?

Allerede i juni ble det kjent at hele vektfradraget på ladbare hybrider kommer til å bli fjernet, og dette ble bekreftet i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Mange forventer at dette kommer til å bli nådestøtet for mange ladbare hybrider. Drivlinjen fikk også en solid avgiftsøkning i inneværende år, noe som har ført til kraftig reduksjon i populariteten.

LADBAR HYBRID: Mange biler med både batteri og forbrenningsmotor blir betydelig dyrere fra nyttår. Illustrasjonen viser plattformen til Range Rover, som er én av de store taperne i neste års statsbudsjett.

Helt inntil nylig har det imidlertid vært minst én ladbar hybridmodell på topp 10-listen i nybilstatistikken, Toyota RAV4. Denne kommer til å få økt avgift på mer enn 40.000 kroner fra nyttår, hvis regjeringens budsjettforslag går igjennom.

Innstegutgaven AWD-i Life øker dermed i pris fra 663.300 kroner til over 700.000 kroner. Det vil neppe slå positivt ut for den ladbare hybriden, som i flere år har vært blant Norges mest populære bilmodeller.

Det er imidlertid ikke den som øker mest i pris. Ønsker du deg en Range Rover, øker prisen med mer enn 82.000 kroner dersom du drøyer med kjøpet til over nyttår. Etter det Broom erfarer, er dette den modellen som får størst avgiftsøkning med regjeringens forslag.

Og det er dessuten ikke bare luksusbiler som blir vesentlig dyrere. Mazda MX-30 R-EV er et godt eksempel. Den koster i dag 400.700 kroner. Fra nyttår blir den 41.494 kroner dyrere, som tilsvarer en økning i prisen på mer enn 10 prosent.

Under halvparten vil ha elbil som sin neste bil



AVGIFTSTAPER: Range Rover i ladbar hybrid-utgave blir inntil 82.199 kroner dyrere fra nyttår.

20 aktuelle modeller

I tabellen under har vi samlet 20 aktuelle modeller som står i fare for særlig store avgiftsøkninger fra nyttår. Merk at det kan være enkelte av disse som ikke lenger blir tilgjengelig fra nyttår, men det må vi komme tilbake til senere.

Eksemplene er hentet fra OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken) sin oppdaterte avgiftskalkulator.

Modell Energi Pris i dag (kr) Pris 2024 (kr) Økning (kr) Audi A8 60 TFSI Bensin/elektrisk 1.425.300 1.469.403 44.103 BMW 750e xDrive Bensin/elektrisk 1.526.500 1.588.225 61.725 BMW X5 xDrive50e M Bensin/elektrisk 1.233.100 1.303.917 70.817 BMW XM Bensin/elektrisk 2.200.700 2.273.497 72.797 Ford Kuga 2,5 Phev ST-Line Bensin/elektrisk 600.500 632.846 32.346 Honda CR-V e:Hybrid Advance Tech Bensin/elektrisk 600.600 644.408 43.808 Jeep Wrangler 4xe PHEV Rubicon Bensin/elektrisk 1.049.900 1.089.159 39.259 Kia Sorento 1,6 T-GDI Bensin/elektrisk 717.400 754.667 37.267 Land Rover Range Rover p440e 3,0 i6 Bensin/elektrisk 2.084.950 2.167.149 82.199 Lexus RX 450h+ Bensin/elektrisk 976.200 1.019.767 43.567 Mazda MX-30 R-EV Bensin/elektrisk 400.700 442.194 41.494 Mercedes GLC 300de Diesel/elektrisk 956.999 1.024.800 67.801 Mercedes S580e Bensin/elektrisk 1.716.000 1.788.572 72.572 Opel Grandland Hybrid4 Bensin/elektrisk 675.900 708.299 32.399 Peugeot 3008 GT Bensin/elektrisk 616.900 649.984 33.084 Porsche Cayenne Turbo E-hybrid Bensin/elektrisk 2.295.535 2.353.919 58.384 Suzuki Across E-four Bensin/elektrisk 616.900 658.611 41.711 Toyota RAV4 i-Life Bensin/elektrisk 663.300 704.139 40.839 Volvo XC90 Bensin/elektrisk 990.000 1.041.394 51.394

Hos OFV kan du sjekke avgitsøkningen på alle aktuelle modeller på markedet. Endelig statsbudsjett for 2024 vedtas i Stortinget i desember.

Svarer på kritikken: – Meningsløst å kjøpe noe annet enn elbil

Få også med deg denne: