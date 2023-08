Ifølge Statens vegvesen ruller nesten hvert fjerde eksemplar av elbilen Porsche Taycan rundt på norske veier uten elbilskilt.

I stedet har de skilt med bokstaver som normalt forbindes med biler med vanlig forbrenningsmotor, som BU, DS og SX.

– Nå ser vi dette tydelig også på Finn. Andelen Taycan med vanlige skilt er betydelig større enn for alle andre elbilmodeller. Man kan jo undres på hva som er årsaken, sier forvaltningsdirektør Robert Næss i Nordea, til Broom.

Fullt lovlig med vanlige skilter

For mange er det muligens en godt skjult hemmelighet at man ikke trenger å utstyre sin nye elbil med skilt som starter på E.

Når bilen registreres, kan du nemlig velge vanlige bilskilt som er knyttet til de ulike regionene, på samme måte som på biler med forbrenningsmotor. Det koster ikke noe ekstra, men du må som regel be om det spesielt når du kjøper bilen.

Dermed kan elbil-eiere vise sin lokale tilhørighet ved for eksempel å velge SX-skilter om de bor i Bergen, og DS-skilter om de bor i Oslo.

Man kan også velge bokstavkombinasjoner fra andre regioner, for eksempel er BU (Asker og Bærum) samt ZZ (Lakselv) populære.

OSLO: Denne Taycan-en er en av mange som kjører rundt med Oslo-skilter.

Stort sett dyrere biler

Næss har analysert registreringsdata for rundt 14.000 elbiler som ligger på Finn med oppgitt, gyldig registreringsnummer. Rundt 400 av disse har vanlige bilskilt med regionbasert bokstavkombinasjon – eller knappe tre prosent.

ANALYSE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har funnet ser noen klare mønstre i folks valg av bilskilt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er altså ikke en veldig utbredt praksis, men for enkelte bilmerke er det ganske vanlig. Særlig Porsche Taycan. 23 prosent av disse bilene som ligger på Finn, har vanlige bilskilt, sier han.

Samtidig ser Næss et tydelig mønster.

– Det er helt klart mer vanlig å bruke vanlig skilt på mer luksuriøse elbiler enn på mer «normale» modeller. For eksempel har rundt åtte prosent av BMW i4, iX samt Mercedes EQS og EQE som ligger på Finn, vanlige skilt.

Ingen Tesla-er

Merk at «normal» elbil også innbefatter Tesla.

– Av 1.364 Tesla-er er det ingen som har vanlig bilskilt. Alle har standard elbilskilt som starter på E, sier Næss.

Det samme gjelder Kia Soul, Kia e-Niro og Renault Zoe, tre rimeligere modeller som er godt representert på bruktbilmarkedet.

– Har du noen teorier om hvorfor det stort sett er eiere av dyrere biler som velger vanlige skilt?



– Det blir bare spekulasjoner, men det er kanskje en liten snobbeffekt her? Eller kanskje skyldes det at mange av disse egentlig vil ha en kraftig fossilbil og så blir det for dyrt med dagens avgifter, sier Næss.



Her ser du hvilke modeller som har størst andel vanlig skilt (artikkelen fortsetter):



Modell Andel Antall Porsche Taycan 23 prosent 93 BMW i4 8 prosent 11 BMW iX1 8 prosent 4 Mercedes-Benz EQS 8 prosent 8 Mercedes-Benz EQE 8 prosent 8 Volvo C40 7 prosent 17 Skoda Enyaq 7 prosent 17 Mercedes-Benz EQC 7 prosent 19 Toyota Proace 7 prosent 5 Kia EV6 7 prosent 6

Kilde: Finn.no / Robert Næss, Nordea

– Elbil-skilter blir fort gamle

Vi tok en telefon til Oslo Porsche Center, som er Norges største Porsche-forhandler. Kanskje de har en annen teori?

– Jeg tror i hvert fall ikke det har noe med jåleri å gjøre, sier salgskonsulent Tore Verløy hos Porsche Center.



TREND: Tore Verløy og Porsche bekrefter at mange av kundene deres vil ha vanlige bilskilt

– For det første må man vite at det er mulig å få vanlige skilter på bilen. Her har nok vi vært flinkere å informere enn mange andre. Jeg spør alltid kundene om hva de ønsker. Det viser seg at mange ønsker å vise tilhørighet til regionen de kommer fra, sier han.

– Dessuten er det en kjensgjerning at elbilskiltene fort blir gamle. Vi er allerede på EH, og det er jo ikke lenge siden vi var på ED. Enkelte frykter kanskje at bilen fort skal oppfattes som eldre enn den er, noe som ikke er et tema hvis man for eksempel velger DS-skilt.



Trenger vi egentlig elbilskilter?

Til slutt blir spørsmålet om det egentlig er noe stort poeng i å ha elbilskilt. Da er det greit å spole tiden tilbake til tidspunktet man bestemte seg for å innføre bokstavkombinasjonen EL: Særfordeler for elbiler.

Skilt som starter på E gjør det enklere å se hvilke biler som skal ha særfordeler. Særlig gjelder det steder som gir redusert parkeringsavgift og andre elbilfordeler basert på skiltgjenkjenning.

Politiet har også flere ganger uttalt at elbilskilt gjør det enklere å identifisere elbiler, for eksempel i kontroller og ved kjøring i kollektivfelt.

Samtidig har det blitt mer og mer vanlig med systemer som har online-tilgang til kjøretøy-registrene, noe som gjør manuell identifisering mindre aktuelt enn tidligere.

