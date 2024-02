Dette var langt fra det eneste problemet...

Det er sjelden noe godt tegn når bilister ikke stopper for Vegvesenets kontroller langs veiene.

Det fikk vi igjen bekreftet denne uken, da kontrollørene stilte seg opp på Varpet kontrollstasjon, den ligger ved riksvei 4 på Harestua.

En Mercedes-varebil kjørte bare rett forbi kontrollen. Men så lett slapp ikke sjåføren unna. Varebilen ble innhentet og tatt tilbake for en utvidet kontroll.

Mer å sette fingeren på...

Det var lett å se første problem her: Nemlig at bilen manglet kjennemerke foran. Det i seg selv gir et gebyr på 3.000 kroner. Så viste det seg fort at det var mye mer å sette fingeren på i tillegg.

Sjåføren fant nemlig ikke vognkortet, det betyr gebyr på ytterligere 500 kroner. Vedkommende brukte heller ikke bilbelte (1.500 kroner). Kontrollørene oppdaget at to av dekkene hadde for lite mønsterdybde, det økte regningen med ytterligere 2.000 kroner. Det ble også gitt en rekke mangler ut over dette.

FARLIG: Trikset er dessverre ganske vanlig. Ved å sitte på sikkerhetsbeltet, får man bort varslingslyden. Men trafikksikkert er det absolutt ikke! Foto: Statens vegvesen.

Bussjåfør brøt reglene

– Anmeldelse av fører og bruksforbud på bilen. Den ble hentet av bilberger, skriver Vegvesenets Bjørn Uno Rogneby i sin rapport.

I samme kontroll ble også en norsk buss stoppet. Her ble det avdekket at fører hadde grove brudd på kjøre- og hviletider tidligere i kontrollperioden, vedkommende hadde kjørt 9 timer og 30 minutter uten godkjent pause. Her ble det anmeldelse av fører.

