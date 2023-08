Dette var en stor Norges-suksess

Reklame har vært en vesentlig del av markedsføringen av biler, både før og nå. Men mye har forandret seg. Mens det for et par tiår siden – og enda mer før den tiden – var annonser i aviser og blader som dominerte, er det i dag reklame på nett og TV som spiller hovedrollen, for trykte medier blir det færre og færre av...

Og det er mer enn dette som har endret seg. Innholdet i bilreklame da og nå er også totalt forskjellig. Dagens bilkjøpere skal stort sett ha elbil, og interesserer seg for batterikapasitet, rekkevidde og lading. Vi som skulle kjøpe bil for noen tiår siden, så etter helt andre ting.

Gubbebil eller ikke - mange ville ha denne

Tysk kvalitet

Et godt eksempel på dette, er en annonse Opel-importøren GM Norge og Opel-forhandlerne rykket inn for Opel Kadett 1,6S i 1979-utgave.

Over en hel side i Alle Menns Blad ble denne modellens mange fordeler beskrevet i runde, og kanskje litt vage formuleringer – med ytterst sparsomt bruk av tekniske data. De eneste tallene som finnes i annonsen, er 1,6 og 75 – som beskriver henholdsvis motorens sylindervolum og antall hestekrefter.

Disse viktige opplysningene slåes til gjengjeld stort opp i tittelen: «Den nye Opel Kadett kan nå fåes med 1,6 S liters motor på 75 hk DIN. Kraftig nok akselerasjon der du trenger det, men allikevel økonomisk.»

Tittelen ble fulgt av følgende statement: «Tysk kvalitet. Driftssikkerhet. Opel Kadett.»

PRAKTISK: Opel Kadett var etterspurt også som praktisk stasjonsvogn. Foto: Opel

Runde formuleringer

Så kan man jo spørre seg hvor kraftig denne akselerasjonen faktisk var «der du trenger det», men faktum er at den lille Opelen trengte 17,5 sekunder fra stillstand til 100 km/t, så noen rakett var den jo slett ikke. Toppfart 142 km/t skremte nok heller ikke så mange...

Likevel var det en svært populær modell, som stort sett klorte seg fast på ti-på-topp listen. Opel Kadett solgte best til et godt voksent publikum, som neppe heller var mest interessert i rivende akselerasjon.

Typisk for Alle Menn-annonsen var ellers runde og lite forpliktende formuleringer, som sikkert appellerte mest til nettopp de viktigste målgruppene.

Her er bilen jeg burde kjøpt i 1964

Velour og tykke tepper

Teksten innledes med at «men krefter er ikke det eneste den nye Opel Kadett har nok av,» og fortsetter slik:

«Her finner du også mer komfort enn før takket være nye helstøpte seter med nakkestøtter. Mer sikkerhet enn før fordi blinklysene nå er plassert i hjørnene ved hovedlysene, og fordi støtfangerne er blitt kraftigere. Og skulle du ønske enda mer luksus og komfort, kan vi nå tilby Opel Kadett i Berlina-utgave, - med bl.a. velour setetrekk, tykke tepper, 4-ekers sportsratt, ekstra lydisolering og sidelister med gummiinnlegg.»

TIDSTYPISK: Slik så det ut i forsetene i en Opel Kadett på slutten av 1970-tallet. Foto: Opel

Make-up speil

At bilen også hadde atskillig mer å by på av utstyr om man gikk et hakk oppover på modellisten, fremgår av en brosjyre for Opel Kadett C som vi tok en liten titt i. Kadett de Luxe, for eksempel, kunne levere følgende: «først og fremst er det innvendig den utmerker seg med detaljer som sigarettenner, elektronisk ur, askebegre og støttehåndtak bak.

Sidevinduene bak er hengslet og åpnes med et lett trykk. Sladrespeilet er selvsagt refleksfritt, og på høyre solskjerm finnes et make-up speil. Alle disse detaljene er standard på luksusmodellen enten det nå er en Coupé, sedan, Caravan eller den nye City.»

Her er eieren mye yngre enn bilen

Knotter i myk plast

Den viktige sikkerheten var nok ikke så veldig viktig ennå, siden plasseringen av blinklysene nevnes som en viktig sikkerhetsdetalj i annonsen, for øvrig sammen med kraftigere støtfangere.

Jo, og så er sikkerhet nevnt en gang til, for så vidt, i Opels slagord på den tiden: «En ting er sikkert – Opel».

Brosjyren er likevel noe mer informativ på dette området, og her får kunden vite at Kadett C faktisk også har tenkt en del sikkerhet: «Skulle uhellet være ute, har Opel tenkt på din sikkerhet med nye konstruksjonsdetaljer: Dashbordet er godt polstret uten skarpe kanter. Alle knotter er i myk plast.

ENKELT: Slik hadde Opel Kadett-sjåføren det. Enkelt,svært oversiktlig,og funksjonelt. Foto: Opel

Komfort

«Rattstammen er støtettergivende, og trykkes sammen ved en eventuell kollisjon. 3-punkts sikkerhetsseler av snelletypen er selvfølgelig standard. Støtettergivende front- og hekkparti og avstivet passasjerkupé utviklet gjennom adskillige kollisjonstester. Bensintankens plassering gjør også at den er vel beskyttet. Og skulle bilen gå rundt, er både takstøtter og takramme ekstra forsterket,» får vi vite.

Om vi vender tilbake til annonsen, så er det - bortsett fra den noe overdrevne beskrivelsen av motoren - altså komfort som går igjen som en rød tråd, i den grad det kan sies at det er noen klar hovedsak her.

Solgte bra i Norge - så ble merket helt borte

Veide bare 820 kilo

Bilen i annonsen er en Kadett C, som kom i 1973, og som fortsatt hadde drift på bakhjulene. Det siste kunne bety høy underholdningsfaktor på vinterføre, og det betydde uansett et trangt baksete der gulvplassen ble dominert av en stor mellomakseltunnel. Motoren var en 4-sylindret rekkemotor på 1,6 liter med 75 hk. Dreiemoment på 113 Nm var beskjedent, men langt fra det dårligste vi har sett av samtidige modeller. Men man måtte helt opp til 4.000 omdreininger for å hente det...

Kadett 1,6 S var ellers 4,12 m lang og 1,58 m bred, mens høyden var 1,38 m. Akselavstanden var 2,40 m. Bilen veide 820 kilo, og tillatt totalvekt var 1.270 kilo. Bagasjerommet tok 450 liter.

En gang var dette et populært bilmerke i Norge

