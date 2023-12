Med Audis gode rykte for firehjulsdrift – quattro – var det ikke så rart at markedet reagerte positivt da fabrikken i Ingolstadt lanserte en mer robust firehjulstrekker med økt bakkeklaring. Med lekre Audi A6 Allroad skulle storbilkundene virkelig få noe ekstraordinært å strekke seg etter!

Hvordan det har gått, er en historie med både oppturer og nedturer. Bilen er i utgangspunktet flott, og alt stemmer med både effekt, ytelser og kapasitet, både på veien og litt utenfor den. Men alt har ikke vært bare fryd og gammen. Særlig tidlige årganger av Audi A6 Allroad har vært plaget med en del feil og kvalitetsproblemer.

Første generasjon Audi A6 Allroad ble produsert fra 1999 til 2005. Motorvalgene var 2,5 liter V6 TDI, 2,7 liter V6 Twinturbo eller 4,2 liter V8 – den første diesel, de to neste bensinmotorer.

Andre generasjon kom fra 2006 med 3,2 liter V6 eller 4,2 liter V8 bensin – eller 2,7 og 3,0 diesel.

TØFF: A6 Allroad har lenge vært en drømmebil for mange Audi-entusiaster, tøff og robust. Foto: Audi

Lave priser for de eldste

A6 Allroad levde i lange perioder uten de største ytre og innvendige forandringene, men med stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk. Tidlige modeller ligger ute på Finn.no med priser fra ca. 20.000 til ca. 90.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand.

Fra årene 2006 – 2015 er det mest å velge fra. Her finnes det over 90 biler med sterkt varierende kjørelengder og priser. Mange av de eldste bilene fra før 2010 er priset fra 30.000 kroner til 70.000- 80.000 kroner, igjen selvsagt avhengig av stand og kjørelengde. De litt nyere modellene, fra like etter 2010 til 2015, blir det stort sett forlangt fra 200.000 kroner og helt opp til ca. 400.000 kroner for.

Lav pris er ikke alt

De senere årene har Allroad-etterspørselen vært moderat. I alle fall er utbudet av brukte Audi A6 Allroad fra modellårene 2016 til 2020 ganske lite. Mange av bilene ligger her i prisklasse fra rundt 300.000 kroner og helt opp til 900.000 – 950.000 for noen få, spesielt dyre modeller.

Dette betyr at Audi A6 Allroad av tidlige modeller er innen rekkevidde for svært mange. En lav pris er likevel ikke alt. Dette er teknisk avanserte biler som ofte er svært langt – og risikoen for at noe skal skje er tilsvarende stor. Teknisk svikt på biler som dette har også en tendens til å bli veldig dyrt – ikke minst dersom kjøperen ikke kan gjøre mye selv.

KREVENDE: Det var krevende forhold som dette bilen skulle takle med eleganse. Foto: Audi

Snitt for alle: 8,2 poeng

Det store spørsmålet er derfor om tidlige årganger av denne bilen kan sies å være et smart kjøp brukt? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.» Her har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil.

De fleste eierne er godt fornøyde, selv om det finnes noenunntak. Bilen oppnår samlet en gjennomsnittskarakter på 8,2 av 10 oppnåelige poeng. Første generasjon scorer 7,5 poeng, andre 7,9 – og de nyeste årgangene 8,6 poeng.

Landeveislokomotiv

Her er noe av det eierne skriver:

«Fantastisk bil. Uovertruffen med hevefunksjon til hytta»

«Veldig fin bil å se på og kjøre, aldri hatt noen problemer. Bil og motor er absolutt å anbefale.»

«Fantastisk kjøremaskin, God komfort, stillegående!»

«Landeveislokomotiv! Like god på ubrøytede norske vinterveier, som i høye hastigheter på tyske motorveier. Dette er en bil man kan kjøre lange økter med uten å bli sliten.»

INNBYDENDE: Førerplass er en disiplin Audi lenge har hevdet sg ekstra godt i. A6 er ikke noe unntak. Foto: Audi

Beste bilen jeg har eid

«Utrolig god komfort, men samtidig morsom på svingete veier. En drøm av en motor, og ei girkasse som alltid vet hva du vil ha. Ekstremt nyttig med luftfjæringen som sørger for at du kan kjøre nesten på all slags veier, og noen ganger av veien. Alt i alt en bil som koster mye å kjøpe og eie, men som samtidig smaker veldig godt.»

«Jeg har byttet bil hvert 3-5 år siden 1968. Allroaden er den beste bilen jeg noensinne har eid.»

Oppskrytt kvalitet

«En bil å bli glad i (for hobbymekanikere, og det må man være for å eie denne bilen - den er nå gått snart 300.000 km.»

«Dyr forsikring. Dyre deler. Dyre reparasjoner. Alt for mye på verksted til tross for en dyr grombil. Luftfjæring, oppheng, bremser, feil på vindusviskere, lys, og x antall elektriske duppeditter, lekkasjer, rust… listen er lang.»

«Oppskrytt kvalitet og elendig service og gjennomføring av reparasjoner på merkeverksted.»

«Har hatt en del feil på bilen, spesielt med elektronikken. Ville vært forsiktig med å ha en slik bil etter at garantien har gått ut.»

LEKKER: Det er og blir en bil som tar seg ut til sin fordel! Foto: AUDI

Opplevd kvalitet

Noen tar seg tid til å beskrive bilen sin mer inngående, sånn som her:

«Totalt sett en meget god bil for det norske markedet. Høy bakkeklaring, mer enn nok krefter og firehjulsdrift gjør susen. Likevel et par bagateller man må være obs på før kjøp av bruktbil av denne typen (rust på dører og bakluke + luftbelger).

God dynamikk i fjæringen, som gjør bilen god å kjøre gjennom svinger eller på humpete veier. Bra med ekstra bakkeklaring om ønskelig, slik at man kan sitte litt høyere om det trengs. Den opplevde kvaliteten oppfattes som svært gjennomarbeidet, men mangler kanskje det lille ekstra til konkurrenter som Mercedes og BMW.

Service er dyrt

«Dette er en STOR bil med nesten 5 meter lengde, og mye større bredde enn i andre stasjonsvogner. Bagasjerommet rommer mye og man får plass til det meste.

Med en startpris opp mot millionen - mens den nå koster rundt 200.000 – 250.000 - kan man vel si at den ikke holder seg så utrolig bra i pris. Dessuten er service dyrt, dersom noe skulle gå i stykker. Rust og problemer med luftbelger er de mest vanlige problemene, og da kan det bli dyrt.

Bilen går billig, med et blandet forbruk på rundt 0.6 - 0.7 l/mil.»

