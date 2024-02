Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei. Hva burde vi tenke på når vi skal kjøpe en 2017/2018-modell Tesla Model X? Erfaringer? Kjente feil og mangler?



Broom svarer:

Heisann. Det begynner å bli en stund siden nå, men Tesla Model X var en storselger på det norske markedet i flere år. Lenge var den nesten også uten konkurrenter: Som stor og rommelig elektrisk SUV med 4x4 og sju seter.

Nå ligger det nesten 500 eksemplarer til salgs på bruktmarkedet. Prisene har falt mye de siste årene. Du får biler fra årgangene du nevner, 2017-2018, fra under 300.000 kroner. Vi hører rapporter fra bransjen som sier at de fortsatt ikke er lettsolgte.

Høyt verditap gjør at dette nå er svært mye bil for pengene. Men, ja: Det er en god del du bør tenke på før du kjøper en bil som dette. Det gjelder ikke minst når fem års nybilgaranti er over.

Det mest grunnleggende er batteripakken. Det har vært en del trøbbel med disse. Må du bytte batteripakke, er det snakk om en stor kostnad, i beste fall rundt 150.000 kroner. Det kan fort bli dyrere.

Kvaliteten på Model X var ikke den beste, særlig de første årene. Samtidig virker den også å være ganske ujevn. Enkelte eiere hadde en jevn strøm med problemer og ble fort godt kjent med dem som jobbet på nærmeste Tesla-verksted. Andre hadde lite trøbbel.

Perfekt for noen, bare en tullebil for andre

HENGERFESTE: Lenge kunne du bare glemme å dra tilhenger med en elbil. Men det endret Model X på.

Sjekk hva eierne mener

Det er svært viktig å sjekke bilen godt før kjøp. Er alle servicer fulgt? Hva er byttet underveis? En tilstandsrapport eller NAF-test er et absolutt must, med mindre du har mye kompetanse selv. Hvis bilen er utenfor nybilgaranti, er det også en stor, stor fordel å ha bruktbilgaranti på den, så lenge som mulig.

Bortsett fra batteripakken, må du sjekke at de spesielle dørene fungerer som de skal. Her har det dessverre vært en god del problemer. Husk også at Model X er en stor og tung bil. Det gir betydelig slitasje på alt av understell. Sjekk fjæring og demping godt. Ta også en god titt på dekkene. Det er IKKE billig å bytte dekk på denne bilen.

Du må også forvisse deg om at alt av utstyr og elektronikk fungerer som det skal. Sjekk også interiøret, er alt helt og pent? Det kan fort bli dyrt å bytte ting her også.

Med så mange biler å velge på bruktmarkedet, er det all grunn til å være kresen og bruke god tid på å finne fram til en best mulig bil. Få eiere (gjerne bare én) er en fordel. Spør og grav og se på selgeren med et kritisk blikk. Det er veldig mye bedre å kjøpe en bil som har vært eid av en Tesla-entusiast, enn en som har hatt flere eiere og kanskje ikke blitt behandlet like godt av alle.

Eierne mener-seksjonen her på Broom er et godt oppslagsverk for å finne ut hva de som eier en bil mener om den. Vi har hele 290 vurderinger av Tesla Model X inne. Bruker du litt tid på å gå gjennom disse, vil du også få en god pekepinn om eiernes erfaringer med bilen. Klikk her, så kan du lese alle.

Lykke til med valget!

