Nå på våren er det ofte mye rart som ligger og slenger på og langs veiene. Det kan fort føre til at du får en kjedelig opplevelse – for eksempel et punktert dekk.

De fleste nye biler har ikke lenger reservehjul i bilen, så da gjelder det å være smart. Hvis du stopper raskt nok, slik at dekket ikke blir ødelagt, kan det nemlig ofte repareres.

Ser dekket ditt slik ut? Da har du et problem

Mye å spare

Hvis du har bil med firehjulsdrift, der du gjerne må bytte alle dekkene hvis du først må bytte ett, kan dette spare deg for store summer.

Men ikke alle skader har man lov til å fikse. Se hvilke i videoen øverst.

Nå som vinteren ser ut til å ha sluppet taket, er det også mange som velger å legge om til sommerdekk. Under får du noen tips til dekkskiftet: