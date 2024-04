Dette trikset gir mange ekstra mil

Visste du at rust på bremseskivene er et større problem på mange elbiler enn på tilsvarende biler med forbrenningsmotor? Årsaken er rett og slett at bremsene brukes sjeldnere.

Mange elbiler har såkalt ettpedalskjøring, der man knapt behøver å berøre bremsepedalen. Når du slipper gasspedalen, bruker elmotoren sin magnetiske kraft til å bremse bilen, istedenfor å bruke bremseklossene.

Det samme skjer også når du tråkker på bremsepedalen. Først når du tråkker ordentlig hardt, bremser bilen på tradisjonelt vis. Det er det gode grunner til.



Kan gi mange ekstra mil rekkevidde

Metoden kalles regenerativ bremsing eller rekuperasjon, og den har noen klare fordeler. Den første er at bremseklossene ikke slites så raskt ut. Akkurat det har også noen miljømessige gevinster.

Den andre er at bremseenergien fra elmotoren konverteres til strøm som føres tilbake til batteriet i elbilen. I mange tilfeller kan det fort gi 20-30 prosent lengre rekkevidde enn hvis denne energien ikke ble fanget opp.

På mange biler kan man dessuten justere hvor sterk denne bremseeffekten skal være, gjerne via hendler på hver side av rattet. Jo mer motstand, desto mer bremseeffekt og energi kan tilbakeføres til batteriet.

Og da forstår du sikkert også at bilens tyngde kan ha mye å si. Jo tyngre bilen er, desto mer motstand må til for å bremse bilen i nedoverbakke. Mer motstand betyr mer energi som kan gjenvinnes. Ulempen er naturligvis at en tung bil vil bruke mer energi i oppoverbakkene.

BLIR TIL STRØM: Ved regenerativ bremsing tilbakeføres energi til batteriet i elbilen, som deretter kan brukes til fremdrift. Foto: Volkswagen AG

Klarte å gjenvinne 50 prosent av energien

Tyske ADAC (svarer til norske NAF) ville undersøke hvor mye energi som kan tilbakeføres til batteriet på tre aktuelle elbiler: Tesla Model Y, BMW i7 xDrive 60 og Dacia Spring Extreme. Sistnevnte er en småbil som ikke blir tatt inn til Norge, men som selger temmelig bra i Sør-Europa.

I testen ble alle bilene først kjørt 5,5 kilometer opp en bratt bakke med stigning på opptil 10 grader. Deretter ble forbruket målt, før bilene ble kjørt ned igjen. Vel nede, ble det målt hvor mye av energien som ble gjenvunnet, samt det totale forbruket på turen.

Som ventet brukte den største og tyngste bilen, BMW i7, mest energi på å komme seg opp, med et snittforbruk på 59,24 kWt per 100 km. Tesla Model Y klarte seg med 48,74 kWt per 100 km, mens lille og lette Spring hadde et forbruk på 26,35 kWt per 100 kilometer.

I nedoverbakkene klarte Spring å gjenvinne 35 prosent av energimengden som ble brukt på oppturen, mens Model Y og BMW i7 klarte henholdsvis 40 og 50 prosent.

Dermed ble snittforbruket veldig mye lavere, særlig for de to største bilene:

Årsaken er i stor grad vekten. BMW i7 er desidert tyngst av disse tre, med sine mer enn 2,8 tonn. Model Y er 2.186 kilo, mens Spring bare veier 1.180 kilo.

Store variasjoner

En større test utført av ADAC viser store forskjeller i hvor mye av energien bilene klarer å dra nytte av ved regenerativ bremsing ved blandet kjøring.

Målingene ble foretatt i en kjøresyklus basert på den offisielle WLTP-testmetodikken, og omfatter 19 bilmodeller.

Her kom sedanen Nio ET7 best ut, med 31 prosent, mens mange av de mest populære familie-SUV-ene i Norge ligger mellom 20 og 25 prosent. Snittet ligger da også på 22 prosent.

Aller mest effektiv er rekuperasjonen ved bykjøring, viser testen. Her er snittet 33 prosent, mye takket være lav fart og mye bremsing.

