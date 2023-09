Leif Arne Rolfstad – også kjent som Juger´n – har et såkalt låvefunn som skal fikses opp. Det gamle sportsbilikonet han kjøpte i 1987 har stått og støvet ned i gammel garasje i 23 år.

Jobben gjøres hos Porsche Classic Center på Son – ett av bare fire verksteder i verden som er autoriserte spesialister på klassiske Porscher.

Bilen er en 1980-modell 911 SC. Det betyr luftavkjølt, selvpustende boxermotor koblet til en manuell girkasse – en kombinasjon som er svært ettertraktet blant entusiaster.

Spørsmålet er bare om den kan vekkes til live igjen.

Smeller

Men det er ingen liten jobb å få bilen tilbake på veien. Generelt forfall, rust, sopp og morkne slanger er noen av utfordringene som mekaniker Robert Santiago har fått servert.

Men den gamle motoren lot seg starte – etter en liten service. Problemet oppstår når Leif setter seg bak rattet – og gir full gass. Det smeller!

Nå blir det plutselig vanskelig å nå det store målet for serien.

Det er klart for sesong 2 av Juger´n og låvefunnet. Dramatikken fra første sesong fortsetter – både med bilen og helsa til Leif.

Se hele første episode her. Alle de fem første episodene av første sesong er tilgjengelig her - og ligger også plassert under: