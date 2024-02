Dette skjer hvis du blir stoppet

Du har sikkert lagt merke til det du også: Biler som har folie montert på lyktene. Men blir man stoppet i kontroll, kan det by på problemer.

Det fikk en BMW-eier nylig erfare da Statens vegvesen hadde kontroll sammen med Bymiljøetaten i Bergen kommune. De gule lyktene falt ikke i smak hos kontrollørene:

– Det er ikke tillatt å klistre folie på lykter, lyktene er godkjent og merket fra fabrikant, da skal det hverken pålimes eller påsprøytes noen form for film, skriver Vegvesenets Lars Harald Drange i sin rapport.



Lyste varsellamper

I samme kontroll fikk fire biler mangel fordi de hadde solfilm på siderutene foran. Også dette er noe vi kan se ganske mye av ute i trafikken. Bakrute og bakre sideruter kan folieres mørkere, men på siderutene foran er dette ikke tillatt.

To biler fikk også mangel fordi det lyste varsellamper som indikerte feil på ABS-bremser og motor.

Noen hadde glemt å sjekke kalenderen...

AVGIFT: Av 91 biler med piggdekk som ble stoppet og kontrollert, fikk 40 tilleggsgebyr for å ikke ha betalt piggdekkavgift. Foto: Statens vegvesen.

Bruker en forpost

Hovedfokus på kontrollen var for øvrig biler med piggdekk og eventuelt manglende betaling av piggdekkavgift. Av 91 kontrollerte fikk 40 et tilleggsgebyr for ikke å ha betalt på forhånd, dette tilleggsgebyret er på 750 kroner.

– Når vi har slike kontroller, benyttes det en forpost som lytter etter piggdekk og ser etter mangler. Det vi så i dag og som vi også har sett før, er at svært mange sjåfører har på seg hørselvern eller hodetelefoner, vil tro at det er for å høre musikk eller noen bruker dem som handsfree da de har bluetooth. Det er ikke anbefalt å kjøre med slikt utstyr da det stenger ute lyder som for eksempel utrykningskjøretøy. Under kjøring skal fører ha alle tilgjengelige sanser på plass, skriver Drange i kontrollrapporten.

