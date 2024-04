Dette skal Volvo aldri gjøre igjen

Da Volvo kom med sin første elbil tilbake i 2020, var den egentlig ikke en helt ny bil.

Nei, Volvo tok nemlig utgangspunkt i eksisterende XC40. Den kom først med bensin- og dieselmotorer, så som ladbar hybrid – og til slutt kom den elektriske utgaven.

Det var første gang Volvo gjorde noe sånt. Det blir også etter all sannsynlighet den siste. Fra nå er det elbil som prioriteres, også hos Volvo.

Elektriske XC40 har vært en stor salgssuksess i Norge. Det gjør også at det er svært mye å velge mellom på bruktmarkedet. I skrivende stund over 250 biler.



FAMILIEBIL: Med lengde på 4,5 meter tilhører XC40 klassen av kompakte familiebiler. Det høyreiste designet er bra for innvendig plass.

Under 300.000 kroner

Prisene på de billigste har nå havnet så vidt under 300.000 kroner. Da er det typisk snakk om eksemplarer som har gått langt.

For 400.000 kroner har du veldig mye å velge mellom. Da får du også biler som har nybilgaranti igjen.

Fikk bedre garanti

Her er det verdt å merke seg at Volvo tidligere i år økte garantien opp til 150.000 kilometer, det ble også gjort med tilbakevirkende kraft. Det kan være gull verdt for de som vurderer brukt XC40.

Hva bør du ellers tenke på hvis du tenker å kjøpe denne bilen? Det får du svaret på i videoen under:

