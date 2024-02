Dette skal gi elbilene bedre rekkevidde

Elbilprodusentene gjør stadige forbedringer i rekkevidden. Som oftest er det to faktorer som går igjen – lavere forbruk og mer energi i batteripakkene.

Lading spiller også en vesentlig rolle i totalregnskapet, og særlig solcellepaneler har det vært gjort en del forsøk på. Nissan Leaf var svært tidlig ute. Senere har både Hyundai Ioniq 5 og Fisker Ocean vært eksempler på elbiler som man har kunnet bestille med solcellepaneler integrert i taket.

Hvor mye det har å si for det totale forbruket, varierer naturligvis med forholdene. Men om du har et håp om at du skal kjøre «gratis», må du ha et svært begrenset kjørebehov – selv om solforholdene skulle være optimale.

Lanserer utbrettbar løsning

Utfordringen er først og fremst at biltaket har et begrenset areal. Dermed blir det ikke plass til så mange paneler, noe som naturlig nok begrenser effekten.

Oppstartsselskapet DartSolar har imidlertid utviklet et utbrettbart solcelletak bestående av ni solceller, og har demonstrert hvordan løsningen fungerer på en Tesla Model Y.

Hvert av panelene kan generere 175 watt med strøm under optimale forhold. I løpet av fem soltimer skal de kunne produsere rundt seks kilowattimer, som betyr en rekkevidde på rundt 32 kilometer på den nevnte bilmodellen.

Denne gjengen har utviklet en «reservekanne» for elbiler



PARKERT: Her er panelene brettet ut. Både utbretting og innbretting skal ta under ett minutt, lover utviklerne.

Mindre enn en takboks

Selskapet understreker at dette er en løsning som kan brukes når bilen står parkert, ikke når den kjører. Det ville i så fall ført til et vanvittig vindfang som naturligvis ikke hadde vært forsvarlig å kjøre med.

Før du skal kjøre, brettes panelene enkelt sammen og oppå hverandre, og tar dermed mindre plass enn en takboks. Vekten skal være på under 75 kilo, som er vektgrensen for de fleste biltak under kjøring.

«Hvis alle elbiler hadde et solcellepanel på taket, kunne det bidra betydelig til energibehovet i de fleste land», skriver selskapet på sine hjemmesider.

Og prisen? Den skal ligge på under 4.000 dollar, eller i overkant av 40.000 kroner.

Målet er at ladeparken skal lage sin egen strøm

Lover enda mer på sikt

Dette skal imidlertid bare være starten, lover DartSolar. På sikt håper de å kunne lage solcelleløsninger som skal gi inntil 100 kilometer rekkevidde i løpet av de samme fem soltimene. Da begynner vi å snakke.



Så spørs det da, hvordan det går med panelene når høststormen velter inn over vestlandskysten. Der er det forsåvidt heller ikke så mye sol, så denne løsningen vil nok fungere langt bedre under andre himmelstrøk.

