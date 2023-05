Lexus har i mange år utmerket seg med høy kvalitet på bilene – og eiere som har vært svært fornøyde. Det fortsetter når resultatene i årets Autoindex nå er klare.

Her har 4.690 norske bileiere sagt sin mening. Autoindex vurderer hele kundeopplevelsen bilkjøpere har med en bil og et bilmerke.

Lexus tar seieren, akkurat som de har gjort de 11 foregående årene:

– Skal feires

– Å gå til topps i Autoindex nok en gang skal feires skikkelig! Dette er en anerkjennelse av at våre dyktige Lexus-medarbeidere og forhandlernettverk gjør alt for å gi kundene våre en helt unik opplevelse. Det gjelder fra første gang man besøker en forhandler, til man sitter i sin nye bil, og når de skal ha service eller oppfølging.

FORNØYD: Jan Christian Holm leder Lexus i Norge og er naturligvis strålende fornøyd med resultatet i Autoindex.

– Da er det herlig at kundene år etter år mener vi er aller best på kundeopplevelse i bransjen, sier Jan Christian Holm som er leder for Lexus i Norge.

Topp 5

– Hva er «hemmeligheten»?

– Vi vet at bilkjøp er en stor investering for folk flest, og en handel som skal følge dem lenge. Hos Lexus jobber vi hele tiden med å innarbeide en felles forståelse for den enkelte medarbeiders viktige rolle. Alle må forstå verdien av den. Det handler om respekt for merkevaren, kundene og omgivelsene. Vår tilnærming kalles omotenashi. Direkte oversatt betyr det gjestfrihet på japansk. For oss handler det om vår dedikasjon til kunden og produktet. Sagt på en annen måte: Bilene produseres i Japan. Kundeopplevelse produseres i Norge, sier Holm.

Lexus får en score på 932,1 i undersøkelsen, det er hårfint ned fra i fjor. Søstermerket Toyota tar andreplass med 899,7. Så følger Volvo på tredjeplass (886,6), BMW på fjerde (885,6) og Mercedes på femteplass med en score på 875,2.

Norge var først i verden med salgsstart

ELBIL: UX var første elbil ut fra Lexus og har solgt ganske bra i Norge. Nå får den snart følge at den større RZ.

Viktig elbil

Autoindex utføres årlig av Loyalty Group International og følgende vurderes: Bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent).

Hos Lexus nærmer det seg nå for øvrig en stor og viktig lansering. Den elektriske familie-SUVen RZ 450e introduseres i disse dager i markedet, og Holm forventer at det kommer til å bli den nye bestselgeren til Lexus:

– I et elbilmarked med stor konkurranse, gjør det meg glad og stolt å se at vi har klart å videreføre Lexus-opplevelsen til elbilkundene våre. Vår nye SUV setter virkelig Lexus på elbil-kartet og både tidligere Lexus-eiere og nye kunder har vist interesse for RZ, avslutter han.

