Dagens bilreklamer handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og på konkret informasjon. Superlativer er de fleste forsiktige med.

Det var helt annerledes om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet.

Tonen var en helt annen, og mye løsere i snippen, men høfligheten gikk man ikke på akkord med.

Her var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det ikke mye «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

Slik var det også i de to Hillman-annonsene jeg har plukket frem – fra 1960 og 1962.

Unik bilsamling dukket opp - midt i byen

56,5 hk

Ja, Hillman? Du har kanskje ikke hørt om dette gamle engelske bilmerket, som i 1950-årene og til langt ut på 1960-tallet var både populært og godt synlig på norske veier. Ikke minst hadde Hillman fremgang med sin mellomklassebil Minx, og med den kreative og moderne småbilen Imp.

Nettopp Minx var tema for en annonse i Aftenposten i 1960. Tittelen var «Så elegant, sportslig kan familiebilen være! Ny Hillman med nye linjer, og kraftigere 56,5 hk.»

BENKESETER: Benkeseter var det, både foran og bak, i 1961-modellene. Foto: Brosjyre

Stillelukkende dører

Annonsør var forhandleren Kolberg, Caspary AS i Rådhusgata 26 i Oslo, og her hersket det absolutt ingen frykt for å skryte litt! Eller mye...

Hør bare her: «Hillman Minx, 1960-modellen, yter 56,5 hk ved 4.600 omdr., med nytt gearingsforhold og betydelig større akselerasjonskraft (øket sikkerhet ved forbikjøring, og full glede av hestekreftene også for den meget krevende bilist).

Bremseevnen tilsvarende forbedret – hele 30 %. Oversikt og utsyn enda bedre, med 20 % økning av vindusarealet. Høy passasjerkomfort og nydelig finish i interiør og eksteriør. Kresne farvekombinasjoner. – 4 stillelukkende dører.

Skikkelig hjuldimensjon for norske veiforhold.»

10 biler som rett og slett nekter å dø

Helautomatisk

Konklusjonen fikk for sikkerhets skyld fet skrift: «En bil som tåler elendig veidekke år efter år, og er antirustbehandlet; som «tar» kurver og bakker på en måte som bare sportslig betonte vogner kan prestere maken til. Et Rootes produkt.»

Om det ikke er mye konkret informasjon å finne i teksten, er i alle fall prisen konkret: «Og prisen er uforandret 18.850»

Forhandleren tilbød i tillegg som en ekstra nyhet «Hel-automatisk transmisjon mot tillegg i prisen.»

MINX: Dette er en 1961-utgave av Hillman, slik den fremsto i brosjyren.

Vauxhall Chevette ble en hodepine for mange eiere

Bakkeklyver av rang!

To år senere, i Motortidende nr. 4 i 1962, finner vi nok en annonse for Hillman-biler – denne gang for Hillman 1600 De Luxe og den noe større Hillman Super Minx. Annonsør er fortsatt Kolberg, Caspary AS, som nå har adresse i Hegdehaugsveien 31. I Rådhusgata 26 finnes det likevel fortsatt en Hillman-forhandler, men her er firmanavnet nå Henriksen og Schøyen AS.

Også i denne annonsen er det en suveren mangel på fakta og konkrete opplysninger – det er sammenhengende skryt fra ende til annen om begge biler.

Om 1600 De Luxe får potensielle kjøpere blant annet lese følgende: «Rask, stillegående, komfortabel, med ytterligere forbedret motor i 1962-utgaven. En bakkeklyver av rang! Så robust at den holder seg på topp i mange år.»

Bilen var splitter ny - men etter to mil kom problemene

1960: Slik så førerplassen ut i en Hillman Minx 1961. Foto: Brosjyre

Chrysler inn – og så slutt

Mindre høytravende er det ikke om Super Minx, hør bare på dette utdraget: «som vil ytterligere befeste Hillmans renommé for høy yteevne. Høy komfort, smakfull design og førsteklasses teknisk standard. Her er ny vedlikeholdsøkonomi, nye krefter, ny sikkerhet, nye kjørelettelser. Prøv den!»

Prisene var henholdsvis kr. 18.870,- og kr. 22.170,-.

Hillman-bilene ble på denne tiden produsert av Rootes Motors Limited, som også hadde bilmerkene Humber, Sunbeam og Commer (som du kanskje heller ikke har hørt om?), men konsernet var på rask nedtur. Rootes slapp heller ikke unna de mange problemene som plaget britisk bilindustri i denne perioden, og i 1964 kjøpte Chrysler seg inn på eiersiden. Det amerikanske konsernet tok helt over i 1967 og drev dette videre til slutten av 1970-tallet.

Bilmerket Hillman forsvant i 1976.

Bilen som skulle ta opp kampen mot Bobla



Video: Før var bilene virkelig fargerike