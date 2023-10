Norges mest populære bilmodelli år er Tesla Model Y. I 2022 gikk den suverent til topps på statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) med 17.356 biler og en markedsandel på 10 prosent. Nærmest bak kom Volkswagen ID.4 med 11.561 biler og 6,6 prosent andel. Så forspranget var stort.

Enda mer overlegent er forspranget til Model Y hittil i år. Bilen regelrett knuser konkurrentene.

Det er helt tydelig at Tesla med denne modellen virkelig har truffet en nerve hos norske bilkunder. Bilen ble avduket mot slutten av 2019, og har vært en bestselger i Norge helt siden den ble lansert høsten 2021. Model Y er Teslas bidrag i den såkalte kompakte SUV-klassen for elbiler – og her har den altså forsynt seg svært ubeskjedent av markedsandelene!

Model Y er 4,75 meter lang, 1,92 meter bred og 1,62 meter høy, og har en akselavstand på 2,89 meter.

ENKELT: Interiøret i Model Y kan sies å være minimalistisk enkelt - men for mange tiltalende. Foto: Tesla

Smart kjøp brukt?

Dette er første generasjon av Model Y fra Tesla. Populariteten gjenspeiler seg også på bruktbilmarkedet. Selv om modellen bare har vært på markedet her i landet snaue to år, ligger det nærmere 400 brukte Model Y ute på Finn.no. Prisene starter på rundt 450.000 kroner og strekker seg opp til et hakk over 600.000.

Et kjennetegn for de aller fleste er svært korte kjørelengder.

Men hva mener eierne av denne modellen? Og er en nesten ny Tesla Model Y et smart kjøp brukt?

Eierne mener

For å finne ut litt mer om dette, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg, mens enkelte andre går svært i detaljer om hvordan eierforholdet har vært.

Skal vi dømme etter gjennomsnittskarakteren for alle som har sagt sin mening, så er populariteten upåklagelig. Tesla Model Y oppnår nemlig hele 9,3 av 10 oppnåelige poeng!

TOPPKARAKTER: «Fantastisk bil» er et uttrykk som går igjen hos mange av Model Y-eierne. Foto: iStock

Fantastisk bil

Det er mange som leverer begeistrede meldinger om Tesla Model Y, se bare her:

«Fantastisk bil selv om vindusviskere til tider lever sitt eget liv på automatikk. Lite å irritere seg over og mye å glede over. Vanvittig sprek, men føles trygg og stabil.»

«Fantastisk bil. Klart den beste jeg har kjørt og hatt. Hadde BMW 520 og BMW 320 tidligere.»

«Utmerket bil med god plass og solide kjøreegenskaper.»

«Fantastisk bil med lang rekkevidde, enkel og grei lading og mye krefter.»

«For meg er det den perfekte bil.»

«Finnes ikke noen tilsvarende bil i denne prisklassen - Model Y passer mitt bruk helt perfekt.»

Veldig dårlig vinterbil

Meningene spriker likevel en del, og langt fra alle deler begeistringen:

«Slitsomt med software-oppdateringer hele tiden som løser ett problem, men ofte kommer med to nye. Mangel på radar gjør det flaut å kjøre i mørke. Auto-fjernlys og viskere suger.»

«Elendig kvalitet på lakk. Ble levert med masse riper, men dette var visst innenfor Tesla sine standarder - jeg måtte forvente litt riper når bilen var fraktet fra Kina…»

«Mye problemer og veldig dårlig vinterbil, med lite kupevarme og for mye motorbrems, som gjør den ustabil på glatta.»

Rask og sikker

KAPASITET: Noe av det som gleder mange Model Y-eiere, er den gode innv endige plassen og kapasiteten til å få med seg mye når familien skal på tur. Foto: Tesla

Noen av Model Y-eierne tar seg tid til å beskrive bilholdet sitt mer detaljert, sånn som i dette tilfellet:

«Jeg har hatt elbil siden 2011. Tesla utfordrer bilindustrien med å tenke nytt, både på teknologi og kjørekomfort. Energieffektivteten til Tesla er langt foran noen annen elbilprodusent. Brukervennligheten for fører og passasjerer er nytenkende. Ingen overdreven bruk av knapper og brytere. Det meste kan styres ved stemmestyring. Det eneste jeg savner er HUD (Head-up display), så dette har jeg installert selv.

Bilen er lett å manøvrere både på tørre, våte og glatte veier. Forutsigbar og oversiktlig under alle forhold. Infotainmentsystem gjør at man fokuserer kun på å kjøre, stemmestyrt og rask respons. Ingen rekkeviddeangst, selv på langturer i Norge eller til utlandet. Rask og sikker når det trengs.

Meget energieffektiv

Har hatt Tesla siden 2019, ingen alvorlige driftsproblemer. Har kjørt over 100.000 km med langturer i Europa. Tesla Mobil service og OTA fungerer sømløst og meget bra.

Dette er den største bilen jeg har hatt på innvendig plass. Den sluker alt, selv ski går inn bak uten å forstyrre førerplassen. Plassen for passasjerene er rikelig, og med lavt støynivå. Selv undertegnede har foretrukket baksetet på langturer.

Har aldri hatt lavere bilkostnader selv med dagens strømkostnader. Bilen er meget energieffektiv - 12.5-17.5 kWh/100 km. Bilens kjørecomputer treffer alltid meget presist på estimert forbruk og SOC ved ankomst.»

