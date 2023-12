Dette mener eierne om en av verdens tøffeste biler

Siden Toyota lanserte sin første Land Cruiser i 1951, er det solgt over 11,3 millioner eksemplarer av denne legendariske modellen. Det høye antallet er langt fra tilfeldig. Av offroadere i denne klassen, er det bare Land Rover Defender og Mercedes-Benz G-Klasse som kan måle seg med den japanske klassikeren på terrengegenskaper og bruksegenskaper generelt.

I dag finnes det mange mer luksuriøse, store SUV-modeller, og det finnes alternativer med lengre utstyrsliste, mer hestekrefter – og ikke minst til høyere pris. Men når forholdene virkelig blir vanskelige, er Land Cruiser en vinner.

Høyt utstyrsnivå

Da den første generasjonen – med navnet Jeep BJ - så dagens lys for 72 år siden, var dette en bil som først og fremst var utviklet for bruk av japansk politi og militære styrker. Ingen av disse ville til syvende og sist kjøpe det nye alternativet fra Toyota. Toyota valgte da å se på bilen som et eksportprodukt, og vi kan trygt si at den avgjørelsen har gitt strålende resultater over tid.

Det som startet som et militært kjøretøy, ble ganske snart videreutviklet til mer og mer sivile versjoner, også med stasjonsvogn-varianter. Utviklingen mot mer luksuriøse modeller ble særlig tydelig utover 1980-tallet og tiårene videre. Høyt utstyrsnivå og økt motorkraft var typiske kjennetegn på denne utviklingen.

DEN, JA: Også bakfra er det lett å se at det er en Toyota Land Cruiser som passerer. Foto: Toyota

650.000

Kan så tidligere årganger av bilen være smarte bruktbilkjøp? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Biler fra 2003 – 2006 ligger nå ute med priser fra rundt 60.000 til ca. 280.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Det finnes også enkelte helt spesielle versjoner som er priset til like over og litt under en halv million. De fleste av disse årgangene har priser mellom 100.000 og 200.000, noe som betyr at Toyota Land Cruiser er innen rekkevidde for mange.

Nyere årganger, 2020–2023, har priser helt opp til 1,4 millioner, men dette gjelder bare noen få biler. Ellers er det veldig mye å velge blant like over og litt under 650.000 kroner.

Hva mener eierne?

I «Eierne mener» her på Broom har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye mer i detaljer om hvordan eierforholdet har vært.

TRIVSEL: Også innvendig har Toyota gjort en god jobb, blant annet med et utmerket førermiljø. Foto: Toyota

Hva mener så de som eier de siste generasjonene Toyota Land Cruiser om bilen sin? De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det også for Toyota-flaggskipet finnes noen unntak. Bilen oppnår likevel en gjennomsnittskarakter på 8,1 - 8,5 av 10 oppnåelige poeng, som må sies å være et sterkt resultat.

Bil som må lades? Ikke her i gården!

Finnes ikke bedre

«En perfekt bil! Kan ikke vente å bytte min mot nye modellen som kommer.»

«Finnes ikke bedre om man trenger plass/trekkraft/kjører skogsvei eller tyngre vinterveier. Kommer fram OVERALT!»

«Super bil. Er på min andre LC nå og er bare helfrelst.»

«Fantastisk bil med plass til det meste og fremragende fremkommelighet !»

«Superfornøyd med dieseldyret mitt!»

«Topp kvalitet, fremkommelighet og hyggelig merkeforhandler.»

«En bil jeg absolutt vil holde på.»

Den verste bilen

Likevel er altså ikke alle like fornøyde:

OFFROAD: Toyota Land Cruiser trives vel så godt etter at veien har sluttet. Foto: Toyota

« Software er en tragedie. Utrolig treig og lite brukervennlig. Cruise kontroll er bygget av en oldemor som tar valium.»

«En total skuffelse – Toyota har «glemt» å sette inn motor. Har ikke hatt en bil som har gått så dårlig siden jeg kjørte Opel Rekord 2,2 diesel .»

«Korte serviceintervaller gir høye servicekostnader. Klosser og skiver holder alt for kort.»

«Det er faktisk den verste bilen jeg har hatt, sett i forhold til trafikksikkerhet og feil.»

Kvalitet og driftssikkerhet

Dette sier en annen eier:

«Jeg mener Toyota Land Cruiser er noe av det mest solide du kan kjøpe. Ingen ting er så irriterende som til stadighet å måtte inn på verkstedet. Det slipper man med disse bilene. Det er nok ikke så god komfort i disse som i BMW, MB og Volvo - men disse bilene er på veien og ikke på verkstedet. Land Cruiser er nok mer offroad enn BMW, MB og Volvo, og har derfor litt dårligere komfort, men det er en liten pris å betale for kvalitet og driftssikkerhet. Dette er min tredje Land Cruiser, og vil nok vurdere det igjen - om ikke våre kjære myndigheter tvinger oss til å bruke hest og kjerre igjen.

Lite går i stykker

«Litt traktor, men gir deg en følelse av trygghet og kvalitet. Den kunne nok vært litt sprekere, men er bygd for offroad - og ikke som flere av konkurrentene, som bare har utseende som en offroader!

Finnes ikke bedre bil på kvalitet og driftssikkerhet – her er det kun normale servicer og null bekymring.

Land Cruiser har god plass til alle og alt, og mer utstyr enn man behøver. Økonomien er god, siden det er lite eller helt minimalt som går i stykker.

Bilen er stor og tung, og reklamen sier 0,8 l/ mil. Fakta er pluss minus 1 l/ mil, og ca 1,5 l/mil med fullpakket bil, 4 personer og stor campingvogn.»

