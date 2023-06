VW Passat har i år 50-års jubileum som bilmodell, og mer enn 30 millioner Passat er produsert så langt. I Norge er det slutt for denne populære bilen, som ble trukket fra markedet her i landet i 2022. Da hadde Passat vært en av Norges mest solgte bilmodeller i flere tiår, men elbil-revolusjonen ble for tung å møte.

Av Passat er det spesielt den rommelige og fleksible stasjonsvognen som har vært manges favoritt. Lanseringen av Alltrack i 2013, med økt bakkeklaring og firehjulsdrift, slo også veldig godt an hos mange. Det samme gjaldt den ladbare hybriden GTE.

Men nå er det altså ikke lenger nye Passat å få kjøpt hos norske VW-forhandlere.

Test brukt Volkswagen Passat

Godt oppdatert

Siden århundreskiftet er det nylansert tre generasjoner VW Passat i Norge – i 2005, 2010 og 2015. Alle har hatt sine fornyelser og forbedringer å by på. Designet har vært mer preget av justeringer og finpuss enn store og dramatiske forandringer – det har alltid vært lett å se at en Passat er en Passat.

Samtidig har bilen teknisk fått stadige forbedringer og oppgraderinger, og både på førerstøttesystemer og sikkerhet har Volkswagen alltid sørget for at Passat har vært godt oppdatert.

STASJONSVOGN: Stasjonsvogn har vært den mest etterspurte utgaven av Passat. Slik ser 2020-årgangen ut. Foto: Volkswagen

Tilgjengelig

Når en bilmodell er solgt i så stort antall over så lang tid, er den vanligvis godt synlig på bruktbilmarkedet. Slik er det også med VW Passat. Når dette skrives, ligger det 931 Passat og 142 Passat Alltrack til salgs på Finn.no. Av disse er hele 918 nyere enn 2005. De aller fleste koster fra 30.000 – 40.000 kroner og nedover, mens noen ganske få biler med ekstra mye utstyr og store motorer er priset mellom 50.000 og 110.000 kroner.

Dermed er dette biler som er tilgjengelig for de fleste som skal handle bruktbil - og som ikke vil bruke mer penger enn nødvendig.

Smarte kjøp?

For biler fra perioden 2010 – 2015 er prisspennet stort – fra helt ned på 20.000-tallet til opp mot 300.000 kroner. Og det er selvsagt sånn med Passat som med andre bil modeller: Jo mer du betaler, jo mer får du – av utstyr, firehjulsdrift, motor, skinn og lignende. Kjørelengde er naturligvis også en faktor som teller tungt med her.

For de nyere årgangene, fra 2016 opp til nå, må du regne med mellom 300.000 og 400.000 kroner for de fineste bilene med korte kjørelengder.

Så er spørsmålet om tidligere årganger av denne bilen kan sies å være smarte kjøp brukt?

2011: VW Passat 2011. Foto: Frank Williksen

Hva mener eierne?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mer om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som eier VW Passat fra perioden 2005 til i dag om bilen sin? Svaret er at de fleste er godt fornøyde, selv om det finnes unntak. De nyeste utgavene av bilen (nyere enn 2015) oppnår en gjennomsnittskarakter på 8,0 av 10 oppnåelige poeng. Generasjonen foran (2010 – 2015) oppnår 7,4 poeng og bilene fra 2005 til 2010 ender med 6,9 poeng.

Noen smakebiter

«En helt fabelaktig, driftssikker bil med meget bra komfort. Har kjørt over 230000 km til nå med kun vanlig vedlikehold. (2019)»

«Herlig langturbil, ingen feil på 100.000 km. (2015)

«Alt i alt kjempefornøyd. (2015)

«Suveren Norgesbil med plenty power, firehjulstrekk, dieselvarmer og mye utstyr. En fryd på langkjøring. (2014)»

«Meget fornøyd. Bilen passer mitt behov. Styrer unna hybridtull og el. Det er ikke noe for Nord-Norge! (2012)»

«Storfornøyd med Passaten! Har vel alltid sagt før at VAG skal jeg aldri ha! Men så feil kan man ta! Beste bilen kjøremessig jeg har hatt. (2008)»

«Det har vært en fantastisk bil. Kjøpte den ny, og den har nå rullet 261.000 km. (2007)

SPESIALMODELLER: Business Edition var en spesielt prisgunstig Passat-modell, her 2015-årgangen. Foto: Frank Williksen

Ikke like fornøyde

«Oppskrytt bil. (2017)»

«Nei, noen ny VW vil det ikke bli hos meg eller hos noen i min familie fremover. (2014)»

«Drittbil som blir byttet før den har vært eid i 12 måneder Trøbbel fra første uka... (2014)»

«Fantastisk bil med stor kjøreglede, men dessverre skrudd sammen som en Legobil. (2011)»

«Kommer aldri til å kjøpe VW igjen noensinne, hverken brukt eller ny. (2009)»

FIREHJULSDRIFT: Alltrack kom i 2013 med firehjulsdrift og økt bakkeklaring, og ble straks en populær modell. Foto: Frank Williksen

Kjempemye plass!

Noen tar seg tid og bryderi med å beskrive bilholdet noe mer i detaljer:

– Jeg har en 2013-modell Passat 1.6 TDI Business Edition med DSG/automat. Det er en bil som er godt utstyrt med bl.a. parkeringssensorer både foran og bak, handsfree, 2-soners klimaanlegg, navigasjon, fjernstyrt Webasto motor- og kupévarmer, adaptive bi-xenonlys, LED-lys foran og bak og DAB-radio. Jeg er godt fornøyd med bilen, men det er ikke en bil jeg gleder meg til å kjøre, den er kun et praktisk transportmiddel. Jeg hadde forventet noe lavere forbruk enn den greier (ca. 0,7l/mil på blandet kjøring) til tross for at det er en stor bil. Det er en praktisk og driftsikker bil (så langt), godt utstyrt, lettkjørt. Litt kjedelig og sjelløs, du møter «din egen bil» på veien opp til flere ganger hver dag.

– Ikke den mest spenstige bilen når det kommer til kjøreglede, men selv med den minste dieselmotoren går den overraskende bra. Kjempemye plass! Stort bagasjerom som svelger det meste. God plass i baksete. (2013)»

