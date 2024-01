Én person i Norge bestilte seg Maybach 57 fra Bertel O. Steen i 2005 – Tinius Nagell-Erichsen. På prislappen stod den ubeskjedne prisen: 6,1 millioner kroner.



Såpass måtte det være, for å få navnet sitt i vognkortet på dette flaket.

Maybach var på den tiden et eget «über-premiummerke» i Daimler Benz-gruppen - rettet mot et segment der selv ikke direktørbilen S-Klasse strakk til.

Denne bilen skulle måle krefter med de aller, aller mest luksuriøse bilene på planten – som Bentley og Rolls-Royce. I slikt selskap er jo ikke seks millioner kroner mer enn du må regne med ...

Fra 2011 og utover har vi i Broom omtalt akkurat dette eksemplaret med jevne mellomrom – der den har dukket opp på bruktbilmarkedet. Men aldri har prisen vært sekssifret, slik den (såvidt) er nå ...

UNIK: Salget av Maybach 57 var svært dårlig. Dermed har du nå muligheten til å sikre deg en av få biler i verden ...

Aldri vært mer «feil»

Med 72.000 kilometer på telleren er nemlig prisantydningen 996.845 kroner. Snakk om billigsalg – her har det jo vært over fem millioner kroner i verditap.

Om den aldri har vært billigere, har den heller aldri vært mer politisk ukorrekt. Her må du late som ingenting når du fyrer opp 5,5-liters V12-eren, så ikke de miljøbevisste barna til naboen din skal gå helt fra konseptene.

Men hvis det skulle bli noe trøbbel, er det jo bare å invitere dem med på en kjøretur. Baksetene innbyr til å roe ned protestene ...

HEFTIGE FELGER: Bilen som ligger for salg i Norge har fått 22» felger. Faksimile: Finn.no

Lite brukt

Interessant å merke seg er at kilometerstanden er økt med bare 2.000 kilometer siden vi omtalte bilen i 2017. Da lå den ute på finn.no til 1,6 millioner kroner. Faktisk var forhandleren den samme, den gangen.

Vi kan nok slå fast at dette er en bil for helt spesielt interesserte. Men ny eier kan meske seg med blant annet følgende utstyr:

– Distronic (avstandsmåler på cruisecontrol)

– Varme og kjøling i setene foran og bak

– Massasje i setene foran og bak

– TV foran + 2 stk bak

– Bord bak

– Elektrisk bagasjelukeåpner og lukker

– Bixeonlykter med Maybach-logo

– Elektrisk gardin i bakrute

– Instrumenter i taket bak, der passasjerene kan følge med på temperatur, klokke og speedometer

BUSINESS-KLASSE: Slik kan det se ut i baksetet på en MAybach 57.

Gikk dårlig

Historien til Maybach har forresten vært litt av en berg og dalbane. Det var en av de virkelig ekstreme luksusbilene i verden fra tidlig på 1900-tallet og frem til andre verdenskrig.

Markedet for slikt var smalt da som nå. Og ettersom Tyskland – for å si det forsiktig – slet litt med ryktet sitt i en del år etter 1945, ble det ikke engang gjort et forsøk på å gjenoppta produksjonen.

Denne bilen tilhører den i historisk sammenheng nokså løsrevne «epoke 2» for produsenten – som startet etter 60 års pause.

Lillebror

I 2002 kom det to nye modeller: 57 og storebror 62. Modellbetegnelsen referer til lengden på bilen. 62, som har forlenget akselavstand, er for eksempel nøyaktig 6,16 meter lang ...

Om du synes proporsjonene på 57 er noe, skal vi si «spesielle», så kan vi love deg at den er mye vakrere enn storebroren.

De har for øvrig samme motor – på 551 hestekrefter, og 57-en klarer 0-100 km/t på rundt fem sekunder.

PS: Maybach gjør i skrivende stund et comeback. Ikke som et eget merke, men som spesialmodeller av de største og dyreste Mercedes-modellene.

KOLOSS: Slik ser den store varianten ut – dette er Maybach 62. Den vinner ingen skjønnhetskonkurranser.

Video: Her er Maybach anno 2024: