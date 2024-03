Bil er i mange tilfeller en stor investering. Derfor er det også helt naturlig at mange må ta opp lån når de kjøper ny eller brukt bil..

Da er det også ganske vanlig at bilen stilles som sikkerhet, långiver har pant i denne. Dette vil stå til lånet er innfridd eller nedbetalt.

Særlig gjelder dette for nyere og relativt nye bruktbiler. Kommer du over en slik bil er formuleringen i annonsen gjerne at «billån blir slettet ved salg»

I praksis: Det er lån med pant i bilen. Men dette lånet innfris når du kjøper, slik at det ikke lenger foreligger noen heftelse.

Banken hadde tatt pant i feil bil

FORSIKTIG: Det økonomiske rundt bruktbilkjøp kan volde mange problemer. Hvis noen har pant i bilen du ønsker å kjøpe, må du være ekstra forsiktig.

– Hva må du gjøre hvis du kjøper bil med heftelser?

Det helt grunnleggende viktige her, er at du ikke må risikere at du tar over gjelden som er på bilen. Og den faren er reell.

Heftelsen følger bilen. Hvis det ikke er slettet når du får bilen registrert på deg, er det plutselig du som har ansvaret. Du risikerer altså i praksis å overta en annens person gjeld og forpliktelser.

Uansett hva det står eller ikke står i annonsen: Du bør alltid sjekke i Brønnøysundregisteret om det er registrert heftelser på bilen. Du kan også bestille en pantattest fra Løsøreregisteret. En pantattest kan dokumentere at du var i god tro hvis det skulle oppstå tvist senere.

I noen tilfeller har selger mulighet til å innfri lånet og få pantet slettet før bilen selges. For kjøper er det hele klart den enkleste og tryggeste løsningen.

Men langt fra alle selgere kan det: De er avhengig av å bruke deler av kjøpesummen for å nedbetale gjelden.

Det er da du må passe på. Enkelt sagt skal du nå dele kjøpesummen i to. Banken skal ha beløpet som skal til for å innfri lånet. Det som da er igjen, betaler du til selger.

PASS PÅ: Bilen er din, men får du med noe du ikke bør «på kjøpet»?

Her bør du starte med å kontakte banken som har lånt ut pengene. Be om å få vite eksakt restgjeld og hvordan du skal innbetale dette.

Så er det kjempeviktig at du har alt skriftlig med selger. Oppgjørsmåten må beskrives i kontrakten, hvilke penger som skal hvor. Få også med i kontrakten at du kjøper bilen «fri for heftelser».

Det siste er ingen garanti i tilfelle selger forsøker å lure deg. Men da har du det i alle fall sort på hvitt, i tilfelle det blir en tvist i etterkant.

Er du redd for å trå feil? Da kan det være smart å kontakte din egen bank og be om råd. De aller fleste banker har medarbeidere med kompetanse på dette feltet. De kan hjelpe deg og forklare hvordan du skal gå frem.

