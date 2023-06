Dette lover rett og slett veldig bra

Peugeot har hatt stor suksess med elbilene e-208 og e-2008 og i Norge. Nå gjør de seg klare til å følge opp disse med en rekke nye elbiler. En av dem er nye 408. Den er imidlertid ikke helt elektrisk ennå. Peugeot starter nemlig med en ladbar hybrid først.

Her snakker vi femdørs kombi, eller fastback som Peugeot selv kaller den. Bilen er 4,69 meter lang og har et bagasjerom på 471 liter. Familiebil? Plassmessig mener vi ja, men for de fleste norske familier føles det tydeligvis i overkant dristig å tenke på noe annet en SUV eller til nød stasjonsvogn når de skal ha bil.

Peugeot tilbyr to motoriseringer, med henholdsvis 180 og 225 hestekrefter. De to har samme drivlinje, med en batteripakke på 12,4 kWt. Dette gir en estimerert rekkevidde på strøm på 63 kilometer. Det er sånn omtrentlig midt i laget på ladbar-fronten i 2023.

Utgaven med 225 hestekrefter har en startpris på 554.900 kroner. Med en solid pakke ekstrautstyr på plass, ender vi på 613.800 kroner.

KOMBI: Femdørs kombi er det som gjelder her, det er en biltype som ikke så mange velger lenger.

Hvordan er den å kjøre?

Det er ikke noe som helst utagerende over 408, men det tar den igjen på å være en veldig kompetent bil. Det lille Peugeot-rattet gir i seg selv en god dose kjøreglede. Det gir også fin kontakt med underlaget, samtidig som styringen er fint vektet.

Understellet er en bra kombinasjon av sportslighet og komfort. Samtidig føles bilen påkostet. Det gjelder alt fra støydemping, til måten understellet tar større og mindre ujevnheter på.

Det finnes mange ladbare hybrider som er kjappere enn 408, men vi tenker 7,8 sekunder uansett er godkjent i denne klassen. Kreftene er der umiddelbart og plantes til veien via forhjulene. 4x4 er ikke noe tema, i alle fall ikke i starten. Den klarer altså inntil 63 kilometer på strøm. Hvis du ikke har altfor mye langkjøring og er flink til å lade, betyr det at du bør kunne holde bensinbruken godt nede.

Ute på svingete landeveier føles 408 egentlig mindre enn den er. Det er ment som et kompliment. På motorvei gir den storbilfølelse, her bidrar også batteripakken til solid og litt tung kjørefølelse.

TØFF: 408 blir lagt merke til i starten, det gjelder absolutt også fronten.

Plass og praktiske løsninger:

Bak rattet:

Det lille Peugeot-rattet krever litt tilvenning. I starten er det litt uvant å se instrumentene over rattet, ikke gjennom det. Men det blir fort en vane og det fungerer veldig bra. Her er det dessuten en helt ny 10-tommers skjerm, de såkalte masterknappene er programmerbare.

Dashbordet er funksjonelt lagt opp. Det blir til tider litt mye knoting med ulike funksjoner på skjermen. Her er ikke Peugeots løsning like bra som de mest intuitive konkurrentene.

SETER: Slik ser det ut innvendig, pluss også for svært gode forseter, med blant annet puteforlenger.

Livet i baksetet:

Det sporty designet merkes når du setter deg i baksetet. Jeg som er 1,83 meter høy har såvidt nok plass i høyden, mens beinplassen er fin. Den høye vinduslinjen merkes også godt. Det blir litt mørkt og klaustrofobisk her bak, stort glasstak til tross. Det vil nok også unger få merke.

Baksetepassasjerene har egne friskluftdyser i midtkontollen. Her finner vi også to USB-C ladeuttak og et lite oppbevaringsrom.

Midtarmlenet har også et lite oppbevaringsrom, i tillegg til to temmelig grunne koppholdere.

MØRKT: Den høye vinduslinjen gjør at det blir litt mørkt i baksetet, men sittekomforten her er fin.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er altså på 471 liter. Det er helt greit til denne bilklassen å være. Det er lett å utnytte plassen, men den skrånende taklinjen gjør at du ikke har så mye å gå på hvis du vil pakke i høyden. Dermed er nok ikke dette bilen for de som liker å ta med seg mest mulig ut på tur.

PLASS: 471 liter bagasjerom er helt greit til å være i denne klassen. Utformingen av bakluken gjør at det ikke er mulig å pakke så veldig mye ekstra i høyden.

Design

Utenpå:

408 er ganske fargeavhengig. Knall rød er etter vår mening en perfekt farge for denne bilen. Det framhever alle designelementene, og dem er det mange av. For mange? Noen vil sikkert mene det, men vi har sans for at Peugeot drar på såpass mye i en bil i denne klassen. 408 står ut i trafikken og vekker litt oppsikt i starten. Det er mer enn vi kan si om mange konkurrenter.

Inni:

Peugeot har ikke gått amok på skjermfronten (som enkelte gjør), men de to skjermene dominerer likevel dashbordet som i likhet med utvendig design er ganske særpreget. Det er mange stramme og ganske firkantede linjer her, også ganske mange ulike materialer. Spesielt eksklusivt er det ikke, men vi tenker materialvalgene veldig greit matcher prislappen.

DRATT PÅ_ >Spesiell spoilerløsning øverst på takluken, dette er en bil med ganske mange designeffekter.

Techfaktor

408 har absolutt ikke noe så skamme seg over på dette området. Listen over standardutstyr er lang, med blant annet Matrix-lys med automatisk fjernlysassistent, filskiftvarsling, skiltgjenkjenning og avstandsvarsling. En hyggelig komfortdetalj er at du kan programmere kjøling og oppvarming av kupéen. Det kan du forresten også gjøre med ladingen.

Blant ekstrautstyret er Park Assist med 360-graders kamera og trådløs lader. Såkalt elektrisk setepakke gir elektrisk førersete med minne og forlengelse av sittepute (viktig for mange med lange bein), dessuten elektrisk korsryggstøtte og massasje i begge forsetene.

SALGSTALL: Peugeot har laget en bil som imponerer på flere måter, likevel blir nok salget i Norge ganske begrenset. Ladbare hybrider har havnet solid i skyggen av elbilene, de også.

Hva er konklusjonen?

...rett og slett at dette lover bra! Ladbar 408 blir i praksis en overgangsmodell i Norge, inntil den helelektriske utgaven er her, sannsynligvis mot slutten av 2024 eller i 2025. Mange vil helt sikkert vente på den. Men hvis du ikke føler deg helt klar for elbil ennå (eller rett og slett ikke vil ha det), er dette et veldig bra alternativ.

Peugeoten ser tøff ut, er velkjørende og byr på den vanlige ladbar-fordelen: Elektrisk kjøring i det daglige, null rekkevidde- eller ladeangst når du skal ut på langtur.

Prisen? 613.800 kroner for testbilen er ikke avskrekkende når vi sammenlignet med andre ladbare biler på samme størrelse. Utfordringen for denne og de andre i klassen er naturligvis at du kan få flere momsfrie elbiler, til lavere pris.

ELEKTRISK: Hybrid-merket på bakluken forsvinner når 408 etter hvert blir elbil. Men det blir neppe før tidligst mot slutten av 2024. Peugeot 408 GT PHEV 225 Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter bensin + elmotor

Systemeffekt: 225 hk /360 Nm

0-100 km/t: 7,8 sekunder

Toppfart: 235 km/t Batteri og rekkevidde: Batteripakke: 12,4 kWt

Maks ladefart: 7,4 kW

Rekkevidde på strøm: 63 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468 x 185 x 148 cm

Bagasjerom: 471-1.545 liter

Vekt: 1.706 kilo

Tilhengervekt: 1.400 kilo Pris: Fra: 554.900 kroner Pris testbil: 613.800 kroner.

