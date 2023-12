Dette kan være smart bilkjøp til 100.000 kroner

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei! Jeg har en sliten bil som neppe slipper gjennom en ny EU-kontroll. Jeg må derfor finne noe nytt brukt, men har et begrenset budsjett. Aller helst vil jeg holde meg under 100.000 kroner.

Det som er viktig for meg, er sikkerhet, god plass om bord og romslig bagasjerom. Velger gjerne stasjonsvogn. Det er naturligvis også viktig å holde nede drivstoffkostnadene.

Hva anbefaler dere at jeg jeg går for?

Hilsen Broom-leser

Broom svarer:

Du er ikke alene om å ha et stramt budsjett til bilkjøp for tiden. Stadig flere opplever at pengene ikke strekker til i like stor grad som tidligere, og velger enten å beholde bilen de har inntil videre, eller finne noe rimelig på bruktmarkedet.

Den gode nyheten er at det er svært godt utvalg av bruktbiler for tiden, også i de lavere prisklassene. Avgrenser du et Finn-søk til biler som koster mellom 80.000 og 110.000 kroner, finner du hele 2.846 personbiler.

Å sette grensen til 110.000 kroner kan være en god idé, selv om du har 100.000 som øvre grense. I mange tilfeller er det et visst prutningsmonn, og det er slett ikke umulig at bilen som ligger ute for 110.000 blir din for 100.000 kroner.

PEN BIL: Ford Mondeo 2015-modell med bra utstyrsnivå, kan du få for rundt 100.000 kroner.

Omtrent halvparten av bilene i utvalget har dieselmotor. Du finner også 260 rene elbiler, men de fleste er enten små, har begrenset rekkevidde eller begge deler.

For de fleste med dine behov vil det derfor være mest aktuelt en bil med forbrenningsmotor, eventuelt en hybrid med både elmotor og forbrenningsmotor. Sistnevnte ligger imidlertid ofte fortsatt litt høyere i pris.

Her er noen eksempler på stasjonsvogner du kan ta med i betraktningen.

Skoda Octavia: Du kan få en godt holdt 2014/2015-modell med energieffektiv bensinmotor på 1,4 liter og 140 hestekrefter, til rundt 100.000 kroner. Bilene er kjent for å være driftssikre og byr på god plass til familie og bagasje.

Ford Mondeo: Modellen kom i helt ny utgave i 2014. En bil fra denne årgangen med energigjerrig dieselmotor på 1,6 liter og bra utstyrsnivå, kan du fint få til rundt 100.000 kroner nå. Bilene er romslige og har en design som holder seg godt.

Toyota Avensis: En 2013/2014-modell Avensis med sterk dieselmotor på 2 liter, kan du få ned mot 100.000 kroner. Disse bilene er blant annet kjent for god driftssikkerhet, god holdbarhet og god plass.

Pass på dette

Mange av bilene i segmentet har gått langt, men det er fullt mulig å finne alle de tre alternativene vi har plukket ut, med kilometerstand på mellom 130.000 og 150.000 kilometer.

Det regnes som relativt lavt for såpass gamle biler, men er samtidig så langt at det er svært viktig at du sjekker at alle servicer er tatt og at bilen har vært fulgt opp med annet vedlikehold underveis. Få eiere er også å regne som et pluss. Da er det blant annet enklere å få vite mest mulig om bilens historikk.

Sjekk spesielt bremseskiver og bremseklosser, og at både sommer- og vinterdekk har godt mønster. Fire nye dekk kan fort beløpe seg til 10.000 kroner eller mer.

Rust kan også være en utfordring når bilene har fått noen år på baken, så sjekk kanaler, skjøter og hjulbuer. Noe overflaterust må du nesten regne med. Mer alvorlig rust og hull bør derimot få varsellampene til å lyse.

Det kan videre være en god idé å kjøpe bilen fra en forhandler. Flere av bilene vi fant, selges med garanti på 3-6 måneder, noe som gir deg en ekstra trygghet. Reklamasjonsretten gjelder også i fem år etter kjøpet, hvis du kjøper bilen fra forhandler.

Handler du privat, er denne begrenset til to år. Det bør også gjenspeiles i prisen.

Masse lykke til med bilkjøpet!

