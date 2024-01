Dette kan gjøre bilene mye billigere

Har du tenkt på at mobilen din har erstattet svært mange andre dingser og skjermer? Telefonapparatet, musikkspilleren, fotoapparatet, videokameraet, videospilleren og GPS-mottakeren har blitt slukt opp – og for mange har mobilen erstattet både TV og PC også.

Snart kan den også erstatte skjermen i bilen din.

Det er i hvert fall en av idéene som Volkswagen vurderer, i jakten på å lage en så rimelig elbil som mulig. Modellen det er snakk om, har foreløpig blitt omtalt som ID.1, og målet er at den skal koste under 20.000 euro. Bilen er ventet på markedet i 2026 eller 2027.

Slipper å ha dobbelt opp

Biler i dette segmentet vil naturlig nok være enklere utstyrt enn dyrere biler. Samtidig er funksjoner som navigasjon og musikkstrømming noe svært mange ser på som minstekrav.

– Du trenger ikke avansert teknologi i disse bilene. Kanskje du kan ta med din egen mobilenhet i denne bilen i stedet for å ha et enormt infotainmentsystem, sier Kai Grünitz til det britiske nettstedet Autocar. Grünitz er ansvarlig for teknisk utvikling i Volkswagens ledergruppe.



Og det kan absolutt gi mening: Hvis man ser bort fra visning av hastighet, batteristatus og andre kjøretøydata, kan mobilen fint ta seg av resten.

Bilprodusentene kan dermed spare store summer på å droppe «dobbelt opp» av skjermer og funksjonalitet.

BLIR ENKEL: – En bil til under 20.000 euro kommer til å bli enkel, undertreker Kai Grünitz i Volksagen.

Grünitz understreker videre at en bil i dette segmentet ikke trenger å være noen «profittmaskin», men være typisk førstegangskjøp for å bli kjent med bilmerket. Håpet er naturligvis at kunden skal velge en større og dyrere Volkswagen senere.

– Jeg var selv 18 år da jeg fikk min første Polo. Deretter ble det en Golf på meg. Det er utrolig viktig å kunne tilby en modell for førstegangskjøpere, sier han.





Erstatter Up!

Grünitz bekrefter at ID.1 kommer til å være på størrelse med modellen Up!, som nylig gikk ut av produksjon.

– Bilen vil være nær Up! når det kommer til bruksområder. Det vil videre være en bil som passer inn i Volkswagens design- og funksjonalitets-DNA, men til en lavere pris, sier han.

Om navnet på nyheten virkelig blir ID.1 eller om de vil gjenopplive Up!-navnet, er imidlertid ikke bestemt. Tidligere har Volkswagen bekreftet at sterke merkevarer som Golf og GTI skal leve videre i den elektriske sfæren.





FORGJENGEREN: VW Up! har vært en pen suksess for Volkswagen. Etterfølgeren kommer muligens til å hete ID.1.

Avkrefter at ID.2 er forsinket

Først i løypa står imidlertid en annen kompaktbil, ID.2. Den vil etter alt å dømme erstatte den klassiske Polo-modellen, som har vært på markedet siden 1975.

Tidligere denne uka meldte tyske Auto, Motor & Sport at volumproduksjonen av ID.2 blir forskjøvet fra 2025 til 2026. Dette tilbakeviser Grünitz.

– Det var et rykte om at vi hadde utsatt bilen til 2026, men det er ikke riktig. Vi jobber fortsatt etter en 36 måneders lang tidslinje, som startet tidlig i 2023, avslutter han.







