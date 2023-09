Dette kan bli Norges billigste bil

Mange opplever en strammere privatøknonomi takket være gjentatte rentehevinger og generell kraftig prisvekst det siste året. Det merkes godt – også i bilbransjen.

Salget av de dyreste bilene har bremset kraftig opp, og mange spår at veksten de neste årene vil komme i de rimeligere prisklassene.

Kjenner du deg igjen? I så fall bør du kanskje se nærmere på Seagull fra kinesiske BYD. Den elektriske bilen kan fort vise seg å bli Norges billigste.

– Jeg kan bekrefte at Seagull kommer til Europa, og den er naturligvis også aktuell for Norge, sier Marit Strysse, produktsjef for BYD hos den norske importøren RSA, til Broom.

Like over 100.000 kroner

BYD Seagull har allerede rukket å bli en solid suksess i Kina. I mai og juni ble det solgt 38.805 eksemplarer av småbilen, som koster fra 73.800 yuan i hjemlandet.

FLERE PÅ GANG: Produktsjef Marit Strysse i RSA venter flere nye BYD-modeller til Norge de neste månedene.

Det tilsvarer så lite som 107.000 norske kroner.

Så billig blir ikke Seagull i Norge. Det tilkommer både fraktkostnader og importavgift fra Kina. I tillegg kommer vektavgiften. Og så kan det jo tenkes at man vil utstyre bilen litt annerledes for det norske markedet.

Om startprisen lander på et sted mellom 150-200.000 kroner her, vil det ikke overraske oss.

Til sammenligning koster den rimeligste utgaven av Nissan Leaf 199.000 kroner i Norge. Den er i øyeblikket Norges billigste bil.

Skal Seagull ha en sjanse, må den koste mindre enn dette.

RSA holder foreløpig kortene tett til brystet.

– Det er for tidlig å si noe om hva denne bilen kommer til å koste, men det blir definitivt en rimelig bil, sier Strysse.



KOMPAKT: Seagull er en småbil, litt større enn Volkwagen Up.

Ikke helt ribbet

Seagull er imidlertid en langt mindre bil enn Leaf. Den er bare 3,78 meter lang, men har fem dører og god plass til fire personer, lover BYD. Størrelsesmessig er den litt større enn Volkswagen Up, som var en populær bybil for noen år tilbake.

Og hvis du trodde at bilen kommer helt ribbet for utstyr, tar du feil. De viktigste sikkerhetsfunksjonene er på plass. I dashbordet sitter en 12,8 tommer skjerm, som blant annet støtter Apple CarPlay og Android Auto.

Du kan selv bestemme om den skal ligge eller stå på høykant, slik du også kan på andre modeller fra BYD.

SKJERM MED CARPLAY: En 12,8 tommer berøringsskjerm og støtte for Apple Carplay, er blant ingrediensene. Til sammenligning leveres ikke billigste Leaf med skjerm.

Moderate ytelser

Seagull kommer i tre utstyrsversjoner, alle med en elektrisk motor på 74 hestekrefter. Topphastigheten er 130 kilometer i timen.

Billigste utgave er utstyrt med et batteri på 30 kWt, som skal gi en rekkevidde på 305 kilometer etter kinesisk målemetode (CLTC). Den europeiske målestandarden (WLTP) er noe strengere, så rekkevidden vil sannsynligvis ligge et sted rundt 250 kilometer her.

Topputgaven er utstyrt med et større batteri på 39 kWt. Her er rekkevidden oppgitt til 405 kilometer – nok en gang målt etter kinesisk standard.

«Hurtiglading» er begrenset til 30-40 kW. Det er ikke mye, men så er batteristørrelsen også såpass liten at lading fra 30-80 prosent kapasitet skal være unnagjort på en halvtime.

PLASS BAK: Seagull kommer med fem dører og med plass til fire.

Annen småbil kommer først

BYD ligger ikke på latsiden når det gjelder nylanseringer for tiden. To nye modeller kommer til Norge før jul.

Den ene er sedanen Seal, som Broom testet i Tyskland nylig. I tillegg kommer det en annen, kompakt og rimelig elbil som har fått navnet Dolphin.

Denne plasserer seg størrelsesmessig mellom Seagull og Atto3. Sistnevnte er i den modellen fra BYD som er registrert i flest eksemplarer i Norge så langt i år.

– Dolphin blir også rimelig, men langt fra så rimelig som Seagull. Vi vil snart offentliggjøre priser både for Dolphin og Seal. Og så kommer vi tilbake til Seagull når den får europalansering til neste år, avslutter Strysse.

