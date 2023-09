Billanseringer er en super anledning til å bli kjent med nye bilmodeller tidlig.

Denne gangen er det derimot snakk om en gammel kjenning – i hvert fall i navnet: Hyundai Kona. Men det er stort sett bare navnet som er likt med forgjengeren. Nye Kona er i praksis en annen og større bil enn utgaven det ruller mer enn 21.000 av på norske veier.

Morgenfugl

Brooms Bjørn Eirik Loftås sto opp 0430 i går, for å være sikker på at han skulle rekke flyet fra Gardermoen til Ostrava i Tsjekkia. Denne gangen gikk heldigvis det meste på skinner.

– Ring-ring ...



– God dag, Knut!

– Heisann, der var du ja. Er du godt i gang?



– Ja, nå har jeg endelig ankommet hotellet! Det har jaggu vært en begivenhetsrik dag. Først fly til Frankfurt, deretter med chartret propellfly videre til Ostrava i Tsjekkia. Og så har vi fått noen timer på veien i den nye Hyundai Kona. Vi har til og med vært på fabrikkbesøk!



Snart i Norge – knuser konkurrentene på én ting



350.000 biler i året

– Oi, hvilken fabrikk er det snakk om?

– Du, Hyundai har et svært produksjonsanlegg i Nošovice. Her har de bygd biler for det europeiske markedet siden 2007. Kapasiteten er på hele 350.000 biler i året, og det jobber mer enn 3.000 ved den topp moderne fabrikken, så dette er svære greier! Det er her den nye Kona produseres.



– Det høres spennende ut. Men hva tenker du om bilen?



– Jeg har gledet meg til denne prøvekjøringen. Kona er en bil som har hatt enorm suksess i Norge. Og nå har den jo blitt vesentlig større og framstår som mye mer moderne enn forgjengeren, noe som blir godt mottatt i det norske markedet. Hyundai tror faktisk at dette den bli deres nye bestselger i Norge!



Her rullet de aller første bilene i land i Norge



HAR VOKST: Nye Hyundai Kona er langt på vei en helt ny og mye mer familievennlig bil enn forgjengeren.

Blitt mye større

– Ja, forgjengeren hadde vel ikke den beste bagasjeplassen, så vidt jeg husker?



– Det har du rett i, det var et ankepunkt. Bilen har blitt 17,5 centimeter lengre og bagasjerommet har vokst med hele 134 liter, til 466 liter. I tillegg er det en frunk under panseret, og hengervekt har økt fra 350 kilo til 750 kilo. Bilen er rett og slett blitt mer familievennlig.



– Har de gjort noe med rekkevidden? Den var vel allerede ganske bra?



– Den kommer med to batteripakker, og den som går lengst er nok den som kommer til å bli mest populær i Norge. Rekkevidden er 514 kilometer, som er noen mil lengre enn på forgjengeren. Og Hyundai bruker ofte å være ganske konservative i anslagene sine, så dette lover bra.



– Har de gjort noe med ladehastigheten? Den var vel under pari på forrige utgave?



– Av en eller annen grunn er den fortsatt på maks 80 kW. Det er egentlig litt snodig, med tanke på at Hyundai Ioniq 5 og 6 byr på godt over 200 kW. Men bilen har fått støtte for såkalt toveislading. Du kan koble til alt fra vaffeljern til høytrykksspylere, ja – jeg har til og med sett folk som har brukt bilen som strømkilde til hytta. Det er spennende!



– Hva med prisen? Den er vel ganske avgjørende i dagens marked?



– Det har du nok rett i. Den starter på 387.900 kroner, som må sies å være aggressivt med tanke på hva man får av plass og rekkevidde. Konkurransen er beinhard, men Hyundai har en fordel med at de allerede har solgt 20.000 Kona. Tipper mange av eierne kan tenke seg å oppgradere til denne.



Kona fikk to viktige endringer



GOD PLASS: Bagasjerommet har vokst til 466 liter. Det er stort for en bil som er 435 centimeter lang

Trygt og brukervennlig

– Hva er inntrykket etter kjøringen da?



– Nå har jeg kjørt den rundt 15 mil, og jeg må si Kona leverer ganske så bra! Bilen er vesentlig oppgradert, og er både praktisk, lettkjørt og brukervennlig. Kupéen er relativt romslig – i hvert fall til en familie på fire. Motoren er ikke blant de sprekeste, men sannsynligvis mer enn sprek nok til folk flest. Dette er jo en bil som snakker mer til fornuften enn følelsene. Og nettopp det er viktig for mange, særlig i usikre tider.



– Har den noe ved seg som ikke konkurrentene har?

– Her får du mye rekkevidde for pengene. Det er svært få – om noen – som byr på rekkevidde på godt over 50 mil for under 400.000 kroner. Hyundai har dessuten lang erfaring med elbiler og Kona framstår som et trygt valg. Det blir veldig spennende å se hvordan den kommer til å gjøre det. Flere velger rimeligere biler nå enn tidligere, så jeg blir ikke overrasket om den blir en storselger!



– Det høres bra ut. Og når kan vi lese testen?



– Jeg skal ha klar test så snart jeg er tilbake, forhåpentligvis allerede på fredag. Så her er det bare å følge med på Broom!



Se video av nye Hyundai Kona: