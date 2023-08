Dette kan bli de første i Norge

Tesla har et svært godt utbygd ladenettverk i Norge. Den siste tiden har de aller fleste ladestasjonene deres også blitt tilgjengelig for eiere av andre elbiler.

Disse må imidlertid betale litt ekstra, men likevel viser Tesla seg å være blant de aller billigste ladeoperatørene. Det kan du blant annet lese mer om her.

Den store ulempen er at parkering og ladekabel er tilpasset Teslas egne biler, der ladekontakten sitter bakerst på venstre side. Mange elbiler har ladekontakten helt andre steder, og den korte ladekabelen kan dermed skape store utfordringer.

I verste fall blir biler stående på kryss og tvers, og sperrer tilgangen for andre som skal lade.

Nye Tesla-ladere på vei

Dette problemet vil etter all sannsynlighet være historie når Tesla ruller ut sine nye V4-ladestolper. Ifølge det anerkjente nettstedet Insideevs skal Norges første V4-ladestolper nemlig være under oppføring på Gardermoen.

Hvis det stemmer, blir dette det åttende stedet i Europa som får disse laderne. Fra før finnes det tre V4-ladestasjoner i Frankrike, samt én i hvert av landene Østerrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

V4: Slik ser de nye Tesla-laderne ut.

De nye ladestolpene avviker fra de eksisterende på flere områder. For det første har de ikke lenger det store hullet i midten av stolpene.

Ladekabelen er nå festet på utsiden. Den er også vesentlig lengre enn på de gamle stolpene. Dermed blir det enklere å koble til andre bilmerker, som ofte har ladekontakten andre steder på kjøretøyet.

V4-stolpene vil dessuten støtte inntil 350 kW ladeeffekt, der V3 stoppet på 250 kW.

V3: De eksisterende laderne er høyere og har et stort hull til ladekabel i midten.

Supercharger-stasjonen på Gardermoen består i dag av 20 V3-ladestolper. Da Broom var på befaring fredag, kunne vi telle 20 nye som var under oppføring.

Fotavtrykket er det samme på disse som V3-stolpene, og vi kunne ikke finne noen informasjon som avslørte om dette virkelig dreier seg om den nye generasjonen.

Det som imidlertid taler for at dette stemmer, er at V4-ladestolpene kan leveres med både skjerm og støtte for betaling med kort/mobiltelefon. Dette er særlig viktig i Norge, der myndighetene har bestemt at alle nye lyn- og hurtigladepunkter som bygges etter 1. juli i år, skal utstyres med mulighet for kortbetaling.



Vi har sendt spørsmål om dette til Tesla Norge, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Billigst

Den siste tiden har en rekke ladeoperatører skrudd ned ladeprisene sine, men Tesla er fortsatt billigst på lynlading.

Ifølge Elbilforeningens prisoversikt varierer prisene på lading hos Tesla mellom 3,30 og 4,65 kroner per kWt for andre bilmerker enn Tesla. De fleste konkurrentene tar fra 5,99 kroner og oppover.

Prisene kan variere noe fra landsdel til landsdel.

