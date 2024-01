Dette kan bety mange ekstra mil

Det ruller nå mer enn 700.000 elbiler på norske veier. Rundt 25 prosent av alle registrerte personbiler som har skilter og er forsikret, er elektriske.

Utviklingen de siste årene har vært helt enorm, og ingen andre land kan vise til samme tempo i elektrifiseringen av bilparken.

Bare i år vil det bli registrert rundt 130.000 nye elbiler. I tillegg er aktiviteten på bruktmarkedet stort.

Svært mange nordmenn er nå i gang med sin første vinter i elektrisk bil. Det betyr samtidig at de vil møte noen nye utfordringer.

Nesten halvparten skuffet over rekkevidden

Batteri-utfordringen

Den viktigste utfordringen er knyttet til rekkevidde. Dagens litium-ion-batterier har dessverre lavere ytelse vinterstid, og det merkes særlig godt når temperaturen synker godt under null grader.

Kjører du stort sett bare korte turer der batteriet ikke rekker å bli ordentlig varmt, er det ikke uvanlig at rekkevidden kan halveres vinterstid.

For blandet kjøring er rundt 25-30 prosent reduksjon ganske normalt. Går bilen 40 mil på sommeren, er det ikke sjelden at 30 mil er malen på vinteren.

Men det er ikke bare batteriet som skal ha skylden. Snø og slaps sørger for økt rullemotstand, og dessuten bruker mange varmeapparatet hyppig når det er kaldt – naturlig nok.

Elbiler er i utgangspunktet svært energi-effektive, og derfor blir ofte utslagene ofte større på elbiler enn på diesel- og bensinbiler.

Det samme gjelder utslagene den andre veien – om man er litt bevisst. Med litt kunnskap og planlegging, kan du nemlig redusere rekkeviddetapet betraktelig. Her følger fem gode råd for bedre vinterrekkevidde.

I gjennomsnitt mistet elbilene 24 prosent rekkevidde



1. Ikke plugg inn laderen når du kommer hjem fra jobb

VENT: Det er ikke smart å starte ladingen så snart du kommer hjem.

Det høres kanskje ut som et rart råd, men det er ganske opplagt. Under ladingen varmes varmes batteriet. Hvis det er fulladet klokka 11 på kvelden, vil det være iskaldt når du skal kjøre til jobb igjen morgenen etter.

Avhengig av hvor lang ladetiden er, kan det være smartere å plugge inn laderen rett før du legger deg. Da kan det fortsatt være en lunk igjen i batteriet om morgenen. Resultatet kan bli lavere forbruk og dermed også bedre rekkevidde.

Samtidig sørger du for å lade når strømprisen sannsynligvis er på det laveste.

Har du en såkalt smart ladeboks, kan den programmeres slik at ladingen er ferdig akkurat når du skal kjøre. Da er batteriet godt og varmt.

2. Forvarm batteri og kupé

De fleste elbiler har en innstilling for forvarming av batteri og kupé før du skal kjøre, mens bilen står tilkoblet laderen.

Gjør du dette, kan du sette deg inn i en god og varm bil, og kan deretter spare energi på lavere belastning av klimaanlegget underveis.

Husk at en elbil ikke har en varm motor den kan hente overskuddsvarme fra, derfor er slike grep veldig effektive.

3. Bruk ratt- og setevarme

Og er det ordentlig kaldt, bruk punktoppvarming i større grad enn klimaanlegg. Med punkoppvarming menes varme i ratt, sete og rygg.

Dette krever mye mindre strøm enn klimaanlegget. Er du varm i kroppen og på hendene, trenger du ikke å varme opp resten av kupéen i like stor grad.

4. Sjekk lufttrykket i dekkene

ØKT RULLEMOTSTAND: Lavt lufttrykk er ikke heldig for rekkevidden om vinteren.

Når lufta blir kald, krymper den. Det gjelder også for lufta inne i dekkene på bilen. Når lufta krymper, synker lufttrykket, og mer av gummien kommer i kontakt med underlaget. Det fører til økt rullemotstand, noe som fort vil merkes på forbruket.

I tillegg risikerer du at dekkene slites fortere med for lavt lufttrykk. Derfor er det svært viktig å sjekke at lufttrykket er på anbefalt nivå – både på vinterstid og om sommeren.

5. Senk hastigheten

En elbil er på sitt mest effektive når hastigheten ligger under 70 kilometer i timen. Har du muligheten til å sette ned hastigheten noe på vinteren, uten at det skaper uønskede trafikale situasjoner, er det absolutt smart å gjøre det.

Lavere fart og vinterføre hører uansett sammen, så dette rådet gir flere gevinster.

God tur!

