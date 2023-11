Polestar gjør det svært enkelt når de lanserer nye modeller: Bilene får rett og slett et nummer som modellnavn. Dette følger rekkefølgen bilen har i porteføljen.

Det startet med den luksuriøse coupéen Polestar 1, som var en ladbar hybrid. Deretter kom den folkelige, elektriske sedanen Polestar 2, som har blitt en pen suksess for bilmerket. Så langt er den registrert i mer enn 13.000 eksemplarer – bare i Norge.

Og i 2024 kommer det to til, og du gjettet sikkert at det dreier seg om Polestar 3 og 4. Førstnevnte er en stor SUV som deler plattform med Volvo EX90, og så kommer Polestar 4, som deler plattform med Zeekr 001 – en modell som også er norgesaktuell til neste år.

Du lurer kanskje på hva Volvo og Zeekr har med Polestar å gjøre? Forklaringen er enkel. Alle de tre bilmerkene er eid av kinesiske Geely, og deler derfor mye av både mekanikk og teknikk.

Samtidig er Volvo, Zeekr og Polestar opptatt av å understreke at de er tre separate bilmerker med hver sin identitet og som opererer temmelig uavhengig av hverandre.

NUMMER FIRE: Polestar 4 er coupé-SUV i D-segmentet.

Har droppet noe vesentlig

Og Polestar har valgt å gå egne veier med Polestar 4. Den mellomstore SUV-en plasserer seg et sted mellom 2 og 3 i størrelse, og får en coupéaktig taklinje og design som skal gi svært lav luftmotstand. Det gir bilen et sporty utseende.

Men det som virkelig vekker oppsikt, er at Polestar har droppet bakvindu!

I stedet er bilen utstyrt med et vidvinkelkamera bakerst på taket, noe som skal gi et langt bredere synsfelt enn gjennom et tradisjonelt bakvindu. Bakspeilet inne i kupeen erstattes av en skjerm med samme utforming. Dette blir spennende å sjekke ut i praksis.

KAMERA: Bak panoramaglasstaket har Polestar montert et vidvinkelkamera som erstatning for bakvinduet.

C-stolpen er samtidig flyttet langt bakover. Det skal gi bedre bakseteplass, samtidig som det skal øke sikkerheten, lover Polestar.

Bilen blir dessuten utstyrt med et panoramaglasstak som strekker seg mye lenger bakover enn på andre biler, takket være at bakvinduet er borte. Det gir bedre plass i høyden for baksetepassasjerene.



Sportslige ytelser

Polestar 4 bygges på den nye SEA-plattformen fra Geely, og blir 4,84 meter lang, 2,14 meter bred og 1,54 meter høy. Akselavstanden er tre meter, og Polestar lover en svært luftig og romslig kupé.

Bilen kommer i flere forskjellige utgaver med drift både på bakhjul og på alle fire hjul. Utgaven Long range Dual motor blir utstyrt med to elmotorer med en samlet effekt på 544 hestekrefter og 686 Nm. Denne skal kunne akselerere fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder.

Batteripakke på 102 kWt skal gi inntil 560 kilometer rekkevidde. For Long range Single motor skal rekkevidden ligge på rundt 600 kilometer. Denne vil være utstyrt med én motor på 272 hestekrefter, med drift på bakhjul.

Videre skal maks ladeeffekt være 200 kW, og Polestar 4 støtter også såkalt toveislading (V2L). Det gjør det mulig å overføre strøm fra batteripakken til alt fra kaffetraktere til panelovner, via en vanlig stikkontakt.

GOD PLASS: Lang akselavstand og stort glasstak sørger for god plass om bord i Polestar 4.

Produksjonen i gang

Tidligere denne uka startet produksjonen av Polestar 4 ved et av Geelys fabrikkanlegg i Kina. I andre halvdel av 2025 skal bilen også bygges i Sør-Korea, blant annet for å gjøre eksport til USA mer smidig, skriver Insideevs.



Salgsstarten her hjemme vil med all sannsynlighet skje på nyåret, og det er ventet at startprisen vil ligge et sted mellom 600.000 - 650.000 kroner. Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon om Polestar 4 så snart vi vet mer.

