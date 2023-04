Langt inne i Sognefjorden finner vi den vesle bygda Lærdal. Mange knytter kanskje navnet mest til Lærdalselva, som lenge var et yndet mål for laksefiskere.

Nå er laksen borte – men folk valfarter fortsatt til den gamle bebyggelsen i Lærdalsøren. Her ligger nemlig Lærdalsøren Motor Hotel.

Det har satt bygda på kartet for bilinteressert de siste årene. Og nå åpnes et helt spesielt hotellrom her – som du ikke finner maken til, noe sted i verden.

MYE JOBB: Hotelldirektør ved Lærdalsøren Motor Hotel, Johannes Einemo, kan endelig slå fast at det nye hotellrommet er ferdig.

Parkerer inne

Vinteren har vært både lang og slitsom, for hotelldirektør Johannes Einemo. Han har nemlig jobbet på spreng, sammen med kompis og tømrer, Tom Stian Nundal.

Nå er det nye rommet ferdig.

– Det som er spesielt, er at du kan kjøre bilen inn på selve rommet. Vi har jo masse flotte veier i området her. Når du har vært ute og kjørt, kan du parkere bilen inne på rommet. Så kan du sitte og se på den, mens du lar inntrykkene fra dagens kjøretur synke inn, smiler den bilinteresserte hotelldirektøren.

Synlig fra alle rom

Bilen er synlig fra både stue, kjøkken, soverom – og bad!

– Badet ligger vegg-i-vegg med bilen. Så man kan sitte på do og nyte synet av bilen. Det er jo litt galskap, alt dette her, sier Einemo.

Selv om alt er flunkende nytt, ser bygget gammelt ut fra utsiden. Det har en naturlig forklaring.

– Egentlig er dette et gammelt slakteri, og en del av den vernede bebyggelsen her. Så vi måtte sende en masse søknader for å få lov til å gjøre slik vi hadde tenkt. Men til slutt løste det seg. Kravet som ble stilt var at det skulle se ut som opprinnelig fra utsiden. Akkurat det ønsket jo vi også, så da var det bare å kjøre på.

SPESIELT: Her kan du kjøre bilen inn på selve hotellrommet.

Åpnet med vinkelsliper

Broom innviet hotellrommet – og tok med oss en helt ny Bentley Continental GT S for anledningen.

Vi var imidlertid ikke alene. Johannes inviterte til Cars & Coffee og det ble servert gratis frokost i parken ved siden av hotellet.

Ordfører Audun Mo (Ap) stod for åpningen. Til det måtte han ha en vinkelsliper for å kutte kjettingen.

– Det Johannes har fått til i Lærdal er rett og slett svært imponerende. Han har gjort utrolig mye for bygda, mener Mo.

Se mer av hotellet og åpningsfesten i videoen under:



Hotelldirektøren har noen unike superbiler - vi har kjørt dem!