Dette har ingen gjort siden Tesla: – Kjempekult!

Flere av avisen Fremovers lesere har lagt merke til en kortesje av fire biler på tur fra Bodø mot Narvik.

Da bilene var i Narvik, fikk Fremovers journalist Fritz Hansen tatt bildet du ser i denne artikkelen. Bildet får Brooms Vegard Møller Johnsen til å bruke vokabulare blokkbokstaver, når han skal beskrive hva Fremovers journalist har sikret seg av fotografisk bevis.

Dette er nemlig 2025-utgaven av Porsche Boxster. En elektrisk sportsbil-cabriolet.

Akkurat det har vi ikke sett siden Tesla Roadster.

Du får riktignok Fiat 500e Cabriolet, Smart EQ Fortwo Cabrio og Mini Cabriolet, men de kan ikke sammenlignes med denne.

Testet

Broom-Vegard er en av få journalister i verden som har fått teste den elektriske prototypen til det som blir merkets første, elektriske cabriolet.

– Kjempekult! Den kommer både som cabriolet - Boxster - og coupe - som heter Cayman. Bilen på bildet er tydeligvis cabrioleten, sier Broom-Vegard til Fremover.

– Interessant å se at de går for stofftak. Det gir jo lavere vekt og lavere tyngdepunkt – som er viktig både for kjøreegenskaper og rekkevidde. Ståltak, som var populært en stund, er nok på vei ut, også fordi folk vil vise at de faktisk har cabriolet, selv om taket ikke er nede.

Planen er at elektriske Cayman/Boxster skal lanseres rundt årsskiftet.

Superrask lading

Her litt generell info som redaksjonssjefen i Broom deler med Fremovers lesere. Informasjon som får undertegnede til å erkjenne at egen bilkunnskap ikke er egnet til å trekke fram på noe nachspiel;

Elektriske Cayman/Boxster lanseres i 2025.

Batteripakken skal plasseres foran bakakselen, men bak forsetene, slik at det blir best mulig vektfordeling og optimal sittestilling.

Utgangspunktet er bakhjulsdrift. Porsche sier de ikke ser behovet for 4x4 i Cayman/Boxster. Men noen rykter går likevel på at det kommer en modell med firehjulsdrift.

Det ventes rundt 300-400 hestekrefter i innstegsmodellen.

Porsche tester et 900 Volt-system som kan gi ekstremt hurtig lading.

Produksjonen vil skje i Leipzig – der Panamera og Macan bygges.

Ladeluken er plassert midt på bakpartiet – som skal gjøre det lettere å lade, uavhengig av hvilken side ladestolpen står på.

Spionbilder tilsier at den får frontlykter som minner om de på Taycan og kommende Macan.

Spionbilder tilsier også at interiøret blir sterkt inspirert av samme modell - med (minst) to store skjermer.

Men det blir flere fysiske knapper enn i Taycan – blant annet for å justere temperaturen på klimaanlegget.

Girspaken plasseres på midtkonsollen – ikke oppe på dashbordet, der den er plassert på Taycan.

Først av alle

Og her er historien fra da Vegard Møller Johnsen fikk teste Porsches elbil-versting:

Gradestokken viser 20 minusgrader. Snøen knirker under beina mine og ligger tykk både på bakken og trærne. Levi ligger 170 kilometer nord for Polarsirkelen – og er et perfekt vinterparadis.

Kun to timer i døgnet er det skikkelig dagslys. Men lokalbefolkningen er vant til mørketiden. Så det lyses opp med gatelys og lommelykter – og man har opparbeidet imponerende god refleks-disiplin.

Julenissen bor visst ikke så langt unna heller, får jeg vite.

Men alt rundt meg blir en parentes, når jeg synker ned i setet i Porsches elektriske racerbil-prototype: Cayman GT4 e-Performance.

– Det du skal gjøre nå, er det ingen andre i verden unntatt Porsches egne testsjåfører som har gjort før deg, sier Björn Förster, prosjektleder for den banebrytende prototypen.

Er det rart julenissen er det siste jeg tenker på, akkurat nå…

