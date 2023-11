Å lade elbilen framstår for mange som langt mer tungvint enn å fylle bensin eller diesel. Her kan det være en jungel av ulike apper og betalingsløsninger. Ikke minst er det veldig vanskelig å vite hva du faktisk må betale for strømmen når du stopper ved en ladestasjon og plugger inn bilen.

Men enklere løsninger er på vei. En av dem som har jobbet med dette en stund er Uno-X. Denne uken har de åpnet sin aller første rene energistasjon, på Ottestad utenfor Hamar.

Ikke i tvil om prisen

De fleste av oss forbinder nok Uno-X med drivstoff. Men på denne energistasjonen er det ingen pumper for bensin eller diesel: Her er det ladestolper og bilvask som gjelder.

Lokalavisen Hamar Arbeiderblad skrev først om den nye stasjonen som har seks ladepunkter med effekt på inntil 300 kW.

Og som du ser på bildet over: Når du kommer hit, er du ikke i tvil om hva det koster å lade. Prisen per kilowatt lyser fra den store pristavlen som vanligvis viser prisen på bensin og diesel.

ENKELT: Her kan du bruke bankkortet til å betale for strømmen, det er en løsning mange har etterspurt på ladestasjonene: Foto: Word Up.

Betale med kort

– Dette er en stor dag for oss og en milepæl mot framtidige, bærekraftigeløsninger, sier Stein Gunder Lie Olsen, regionsjef i Uno-X, til Hamar Arbeiderblad.



Deres ladeløsning innebærer at kunden kan betale med vanlig betalingskort, uten krav til abonnement eller ladebrikke. Betaling gjennomføres ved tæpping av kort, eller ved bruk av kort og kode.

