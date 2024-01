Dette har blitt en norsk folke-favoritt

Skoda Kodiaq har vært en populær familiebil siden den kom i salg på det norske markedet i 2017. Denne store SUV-modellen traff norske bilkjøpere godt hjemme. Siden lanseringen har bilen også fått stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk.

Med Kodiaq er det nok en kombinasjon av egenskaper som er grunnlaget for populariteten. Det er en rommelig SUV, med de velkjente SUV-fordelene som mange setter pris på. Dette gjelder for eksempel høyden, som gir bekvem inn- og utstigning, og – ikke minst – den gode plassen til både passasjerer og bagasje. I den siste disiplinen er Skoda Kodiaq litt av et «romskip», og som familiebil er Kodiaq midt i blinken.

Attraktiv bil

Samtidig har bilen et et design både inn- og utvendig som tydelig faller i smak. Det som bremser salget av Kodiaq mest, er nok den elektriske fetteren Enyaq, som er en suksess på elbilmarkedet – og som størrelsesmessig er litt mindre enn Kodiaq.

Fremtidsutsiktene for Skoda Kodiaq er nok temmelig dystre. Her i landet er jo målet at det bare skal selges utslippsfrie nye biler fra 2025. Mye tyder likevel på at en relativt ny Kodiaq vil være attraktiv i det norske bruktbilmarkedet i flere år fremover ennå.

Det finnes fremdeles en relativt stor gruppe bilkjøpere som helst vil ha fossil drivlinje. Dette er tydelig på bruktbilmarkedet, der Finn.no kan melde at nettopp slike biler holder seg best i pris og selges raskest.

Gode kjøp

Så er spørsmålet om Skoda Kodiaq i dag er et smart bruktbilkjøp? På Finn.no ligger nå nesten 200 Kodiaq. De eldste og mest kjørte bilene har en prislapp fra rundt 230.000 og opp mot 300.000 kroner, men de aller fleste av de første årgangene er nok å finne i spennet fra ca. 330.000 til godt over 400.000 – avhengig av kjørelengde, utstyr og om bilen har firehjulsdrift.

Dette gjenspeiler seg selvsagt i prisen – og for den som kan akseptere litt kjørelengde, kan det være gode kjøp å gjøre.

PLASSMESTER: Det digre bagasjerommet har ikke gått på bekostning av bakseteplassen. Foto: Frank Williksen

Hva mener eierne?

For biler av de siste årgangene med lav kilometerstand, må man forvente prisforlangende på 600.000-tallet – og helt opp til godt over 700.000 for de dyreste. Brorparten av denne modellen som nå ligger til salgs, ligger i prisområdet fra ca. 430.000 opp til rundt 650.000 kroner.

Skoda Kodiaq tilhører som SUV den mest populære biltypen for tiden, og nå er det store spørsmålet om den har innfridd forventningene hos kundene? For å finne ut litt mer om dette, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Godt fornøyde

Her har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Svar fra mange Broom-lesere tyder på at de aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det naturligvis også for denne bilen finnes unntak. Likevel må det sies å være godt «innafor» når bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 9,0 av 10 oppnåelige poeng.

DIGERT: Dette bagasjerommet er et av de sterkeste argumentene for Skoda Kodiaq. Foto: Frank Williksen

Fantastisk bil

Kodiaq-eierne er gjennomgående svært fornøyde med bilen sin, se bare her:

«Meget godt fornøyd - svært mye driftssikker og praktisk bil for pengene.»

«En romslig bil med svært god plass og mye krefter. Beste bilen jeg har kjøpt noensinne.»

«Ingen problemer, enorm plass, rimelig å kjøre og veldig fornøyd med service.»

«Fantastisk bil til en fornuftig pris.»

«Flott bil med overraskende gode kjøreegenskaper. 5 seter med 720 liter bagasjerom.»

«Fantastisk bil for en familie, det er hele 720 liter bagasjerom så her får du plass til alt. Bilen er sprek, god på fremkommelighet, den ser bra ut.»

Mandagsbil

Ingen av Kodiaq-eierne som har lagt inn sin mening om bilen er svært misfornøyde. Det eneste som dukket opp, var dette:

«Bruker en del mer drivstoff enn det som er oppgitt. ACC konker ofte ut i tunneller ved køkjøring.»

«Med diverse kjøreturer til merkeverksted for å utbedre feil og en egenandel på siste reparasjon, blir det litt unødvendige kostnader. Har nok fått en mandagsbil.»

Suveren på plass

Også for Skoda Kodiaq er det enkelte eiere som virkelig har tatt seg tid til å beskrive bilen sin skikkelig, sånn som dette:

SMART: Bilen har mange smarte typisk-Skoda-løsninger, som her i bagasjerommet. Foto: Frank Williksen

«Vurderte kjøp av Mercedes-Benz GLC eller Volkswagen Tiguan, men landet etterhvert på Skoda Kodiac 190 4x4 L&K etter anbefaling. Jeg har de siste 10 årene kjørt Mercedes E220, Mercedes E300 og BMW 525, så jeg var veldig spent på hvordan dette ville bli.

Jeg gikk for en toppmodell med det meste av utstyr, en såkalt Laurin & Klement-pakke, med ventilerte seter, ACC, webasto, oppvarmet frontrute, elektrisk hengerfeste, Canton lydanlegg, etc, og må si at det har vært en veldig positiv opplevelse å eie denne bilen. Den er suveren på plass, den er stillegående og komfortabel. Moderne og lettvinte infotainment-systemer hører med, og den har kraft nok til de flestes behov.

Mye bil for pengene

«Dette er en SUV, og du merker at du sitter høyt dersom du utfordrer den inn i svinger, men til den daglige bruken er den suveren. Lettkjørt, med god sittekomfort og veldig god oversikt.

Jeg har ikke opplevd noen driftsproblemer, og bilen virker godt sammenskrudd. Ingen knirkelyder som ligger og irriterer på tur.

Du blir absolutt bortskjemt av plassen. Jeg har hentet veggplater, dører med dørkarmer, lange planker etc på dager hvor hengeren har stått hjemme, det er bare å legge ned setene og fylle opp. 720 liter bagasjerom FØR du justerer/skyver setene frem 15 cm er helt overlegent. Det du ikke får plass til her, er det ikke meningen du skal ha med deg i en personbil. Det skumle er jo at ingen konkurrenter klarer å matche denne når det blir overgang til elbil på sikt...

Bilen kostet ca 710.000,- ny, og sammenlignet med alternativene i samme klasse og størrelse får du mye bil for pengene her.

Med min kjøring ligger den på ca 0,57-0,60 på normal langkjøring, og 0,80 på småkjøring med mye start/stopp. Størrelsen tatt i betraktning, og at jeg ikke er glad i sinker i trafikken, er dette veldig bra.»

